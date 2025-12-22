¡Sorpresa en el Monumental! Lo que hace algunos días Aníbal Mosa había dejado entrever como una simple opción, hoy comienza a transformarse en un escenario cada vez más concreto en Macul. Colo Colo corre serio riesgo de perder a otro jugador clave de cara a la temporada 2026, esta vez ante el fuerte y decidido interés del fútbol brasileño.

Fue este lunes cuando se encendieron todas las alarmas en el Cacique. El periodista de Radio ADN, Cristián Alvarado, entregó información clave y hasta ahora desconocida sobre el futuro de Alan Saldivia, pese al hermetismo que rodeaba al central uruguayo.

“Mañana puede llegar una oferta formal y concreta desde Brasil” , lanzó de entrada el comunicador, una frase que cayó como un verdadero balde de agua fría entre los hinchas del Cacique. Sin embargo, la advertencia no quedó ahí, ya que de inmediato reveló el nombre del club que busca dar el golpe en el mercado de pases: “Nuevamente, es Vasco da Gama”.

Desde Brasil dan más detalles de las negociaciones

En Brasil, en tanto, no tardaron en surgir más antecedentes que refuerzan este complejo panorama para el Cacique. Diversos medios partidarios del conjunto cruzmaltino aseguraron en las últimas horas que las conversaciones entre Vasco da Gama y el zaguero charrúa de 23 años se encuentran en una etapa muy avanzada, situación de la que en Colo Colo ya están al tanto.

En específico, el medio Netvasco, citó información dada por el comunicador, Leonardo Lacerda, del medio ‘Na Torcida Vascaínos’, donde señalaron la siguiente información.

“Alan Saldivia probablemente jugará en Vasco la próxima temporada” , consignaron, para luego agregar más detalles: “Se sabe que las negociaciones entre Vasco da Gama, Colo Colo y el defensa de 23 años están muy avanzadas, con los términos salariales y el monto de la transferencia muy cerca de llegar a un acuerdo”.

Finalmente, cerraron la información dando a conocer que el DT, Fernando Diniz, es el gran responsable en insistir por el charrúa: “Cabe destacar que Saldivia fue una petición directa de Fernando Diniz, quien ve un gran potencial en el defensa uruguayo”.

De concretarse la salida de Saldivia de los albos, se convertirá en otro nombre emblemático de los últimos años en abandonar el club de cara a la temporada 2026, sumándose así a las salidas de, por ejemplo, Emiliano Amor, Mauricio Isla y Óscar Opazo, además deBrayan Cortés, quien también se encuentra negociando una posible salida a préstamo rumbo a México.

