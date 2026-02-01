Gonzalo Tapia se consolida poco a poco en Brasil tras una fallida experiencia en River Plate de Argentina. El delantero chileno ha ido conquistando territorio carioca, lo que le valió ser adquirido por el conjunto paulista a inicios de 2026.
Lo cierto es que su llegada al fútbol brasileño ha caído como anillo al dedo. Tapia se las ha ingeniado para anotar goles ante grandes clubes del Brasileirao y, sin ir más lejos, recientemente marcó el primer tanto en el triunfo por 2-0 de São Paulo sobre Santos, por el Campeonato Paulista.
De esta forma, Tapia comienza a consolidarse como un verdugo de los grandes de Brasil, y especialmente de los clásicos rivales del elenco paulista. De los siete goles que ha anotado en el país, cuatro han sido ante Santos (1), Palmeiras (1) y Corinthians (2), rendimiento que le permitió ganarse un llamativo apodo por parte de TNT Sports Brasil, señal que celebró con todo su actuación.
TNT Sports Brasil le da nuevo apodo a Gonzalo Tapia
A través de su cuenta de Instagram, la cadena deportiva compartió una imagen del ex delantero de la Universidad Católica junto a los escudos de los clásicos rivales de São Paulo —Santos, Palmeiras y Corinthians—, todos ‘tachados’ y acompañados del apodo “Gonzalo Tapia Rei dos Clássicos”, traducido al española como “Rey de Clásicos”.
Junto a la publicación, TNT Sports Brasil escribió el siguiente mensaje: “¿NECESITAS GOLES EN CLÁSICOS? 🤔❓ Llama al 0800-Gonzalo Tapia. Es experto en anotar contra rivales. ¡El chileno ya ha marcado contra TODOS los rivales de São Paulo!”
Gonzalo Tapia gana elogios en Brasil. (Foto: Captura Instagram de TNT Sports)
Sin duda, un gran momento para Gonzalo Tapia, quien se consolida en Brasil frente a los gigantes del país, ya que los otros tres goles de los 7 que lleva anotado, también han sido ante rivales de peso histórico como Fluminense y Atlético Mineiro, además de Fortaleza.