Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Internacional

Gonzalo Tapia se gana el corazón de Hernán Crespo en el Sao Paulo: “En partidos picantes siempre…”

Gonzalo Tapia sigue en racha ante los rivales clásicos del Sao Paulo y un icónico goleador argentino que hoy es su DT en Brasil destacó al menos tres cualidades fundamentales del chileno.

Por Jorge Rubio

Sigue a Redgol en Google!
Gonzalo Tapia lucha ante Bentancur por la selección chilena vs Uruguay.
© PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORTGonzalo Tapia lucha ante Bentancur por la selección chilena vs Uruguay.

Gonzalo Tapia encontró la fórmula para hacerse decisivo en partidos grandes del Sao Paulo. De hecho, el atacante chileno llegó a su cuarto gol en clásicos paulistas. Esta vez, le anotó al Santos para abrir la cuenta a favor del equipo adiestrado por Hernán Crespo en la 6° fecha del Paulistao.

El Tricolor del Morumbi se impuso por 2-0 al Santos y el ex delantero de Universidad Católica y River Plate fue protagonista. Un remate de Tapia que pareció haberse desviado ligeramente en el camino se coló en un lugar imposible para el golero Gabriel Brazao.

A raíz de este nuevo gol, el jugador de 23 años recibió otra defensa irrestricta de Crespo, un icónico goleador argentino que devino en DT y vive su segundo ciclo en el Sao Paulo. “Ustedes saben que Tapia tiene estas características”, describió Valdanito.

El gol de Gonzalo Tapia en el clásico ante el Santos. (Captura TNT Sports Brasil).

El gol de Gonzalo Tapia en el clásico ante el Santos. (Captura TNT Sports Brasil).

Él lucha, va a luchar, después puede tener errores. Pero en partidos picantes él siempre está. Sigue, va, fastidia a los rivales porque lucha y pelea”, manifestó Crespo sobre el aporte importante de Tapia en el fútbol brasileño, donde registra siete conquistas en 28 partidos.

Hernán Crespo, el DT de Sao Paulo. (Alexandre Schneider/Getty Images).

Hernán Crespo, el DT de Sao Paulo. (Alexandre Schneider/Getty Images).

Publicidad
¿Rumbo a la élite? Desde Brasil vinculan a Gonzalo Tapia con la Premier y la Serie A

ver también

¿Rumbo a la élite? Desde Brasil vinculan a Gonzalo Tapia con la Premier y la Serie A

El tremendo elogio de Hernán Crespo a Gonzalo Tapia por su presente en Sao Paulo

Para el DT de Sao Paulo, las actuaciones de Gonzalo Tapia no han pasado inadvertidas. Tampoco para los hinchas, quienes están prendados por su capacidad goleadora ante rivales acérrimos. Y por el empuje que pone durante cada partido.

Algo que el DT también valoró sobremanera. Aunque destacó, por otro lado, el trabajo fuera de la cancha que hace Tapia para tener oportunidades. “Creo que es un protagonista de este grupo. Estoy contento porque es un chico muy serio, profesional. Y se está ganando un lugar”, sentenció Hernán Crespo, quien domina cada vez mejor el idioma portugués.

Así gritó su gol en el clásico ante el Santos Gonzalo Tapia. (Captura TNT Sports).

Así gritó su gol en el clásico ante el Santos Gonzalo Tapia. (Captura TNT Sports).

Publicidad

Por lo pronto, el Tricolor paulista debe afinar detalles para repetir el rival: otra vez jugará ante Santos, aunque en esta ocasión será por la segunda fecha de la Serie A del Brasileirao, donde Tapia contabilizó apenas los minutos agregados en la gran victoria frente a Flamengo del debut. Ese clásico contra el Peixe se disputará el miércoles 4 de febrero en el estadio Urbano Caldeira, conocido más popularmente como Vila Belmiro, a contar de las 20 horas.

Samba y Roja: Cuatro jugadores chilenos buscarán conquistar el Fútbol Brasileño en 2026

ver también

Samba y Roja: Cuatro jugadores chilenos buscarán conquistar el Fútbol Brasileño en 2026

Revisa el triunfo del Sao Paulo ante el Santos en el Paulistao

Así va la tabla de la Serie A del Brasileirao 2026

La máxima categoría del Brasileirao recién disputó una fecha en 2026 y así va la tabla de posiciones.

Publicidad
Lee también
Chile vs. Brasil: Horario y dónde ver la Copa América Futsal
Selección Chilena

Chile vs. Brasil: Horario y dónde ver la Copa América Futsal

¡Nómina de La Roja para el amistoso contra Estados Unidos!
Selección Chilena

¡Nómina de La Roja para el amistoso contra Estados Unidos!

El canal que transmite Chile vs. EE.UU en el amistoso internacional
Selección Chilena

El canal que transmite Chile vs. EE.UU en el amistoso internacional

Tras ganar Australian Open 2026: Estos son los millones que acumula Alcaraz
Tenis

Tras ganar Australian Open 2026: Estos son los millones que acumula Alcaraz

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo