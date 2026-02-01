Gonzalo Tapia encontró la fórmula para hacerse decisivo en partidos grandes del Sao Paulo. De hecho, el atacante chileno llegó a su cuarto gol en clásicos paulistas. Esta vez, le anotó al Santos para abrir la cuenta a favor del equipo adiestrado por Hernán Crespo en la 6° fecha del Paulistao.

El Tricolor del Morumbi se impuso por 2-0 al Santos y el ex delantero de Universidad Católica y River Plate fue protagonista. Un remate de Tapia que pareció haberse desviado ligeramente en el camino se coló en un lugar imposible para el golero Gabriel Brazao.

A raíz de este nuevo gol, el jugador de 23 años recibió otra defensa irrestricta de Crespo, un icónico goleador argentino que devino en DT y vive su segundo ciclo en el Sao Paulo. “Ustedes saben que Tapia tiene estas características”, describió Valdanito.

El gol de Gonzalo Tapia en el clásico ante el Santos. (Captura TNT Sports Brasil).

“Él lucha, va a luchar, después puede tener errores. Pero en partidos picantes él siempre está. Sigue, va, fastidia a los rivales porque lucha y pelea”, manifestó Crespo sobre el aporte importante de Tapia en el fútbol brasileño, donde registra siete conquistas en 28 partidos.

Hernán Crespo, el DT de Sao Paulo. (Alexandre Schneider/Getty Images).

Para el DT de Sao Paulo, las actuaciones de Gonzalo Tapia no han pasado inadvertidas. Tampoco para los hinchas, quienes están prendados por su capacidad goleadora ante rivales acérrimos. Y por el empuje que pone durante cada partido.

Algo que el DT también valoró sobremanera. Aunque destacó, por otro lado, el trabajo fuera de la cancha que hace Tapia para tener oportunidades. “Creo que es un protagonista de este grupo. Estoy contento porque es un chico muy serio, profesional. Y se está ganando un lugar”, sentenció Hernán Crespo, quien domina cada vez mejor el idioma portugués.

Así gritó su gol en el clásico ante el Santos Gonzalo Tapia. (Captura TNT Sports).

Por lo pronto, el Tricolor paulista debe afinar detalles para repetir el rival: otra vez jugará ante Santos, aunque en esta ocasión será por la segunda fecha de la Serie A del Brasileirao, donde Tapia contabilizó apenas los minutos agregados en la gran victoria frente a Flamengo del debut. Ese clásico contra el Peixe se disputará el miércoles 4 de febrero en el estadio Urbano Caldeira, conocido más popularmente como Vila Belmiro, a contar de las 20 horas.

La máxima categoría del Brasileirao recién disputó una fecha en 2026 y así va la tabla de posiciones.

