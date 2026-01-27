La Roja Femenina dará el vamos a su temporada 2026 con un exigente amistoso ante Estados Unidos, duelo que servirá como apronte para los desafíos oficiales que se avecinan en la Liga de Naciones Conmebol, camino al Mundial de Brasil 2027 que se disputa en abril.

Uno de los puntos que más resaltó en la convocatoria de La Roja es el fuerte dominio de los tres grandes: Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica. Con excepción de Gisela Pino y Adriana Moreno.

Nómina de Chile vs. Estados Unidos

Las dirigidas por Luis Mena enfrentarán este compromiso en tierras norteamericanas con una nómina compuesta mayoritariamente por jugadoras del medio local, ya que el encuentro no se enmarca en fecha FIFA.

Con este panorama, Chile se enfrenta a Estados Unidos este martes a la media noche, con el objetivo de sumar ritmo y minutos pensando en un 2026 cn exigentes duelos rumbo a la clasificación al Mundial.

La nómina oficial de la Selección Chilena Femenina para visitar a Estados Unidos, es la siguiente:

Arqueras:

Ryann Torrero – Colo Colo

Catalina Mellado – Universidad Católica

Defensas:

Michelle Olivares-Acevedo – Colo Colo

Fernanda Ramírez – Universidad Católica

Anaís Cifuentes – Colo Colo

Karen Fuentes – Universidad de Chile

Mariana Morales – Universidad de Chile

Catalina Arias – Colo Colo

Rosario Balmaceda – Colo Colo

Gabriela García – Universidad de Chile

Volantes:

Yastin Jiménez – Colo Colo

Amparo Abarca – Universidad Católica

Yanara Aedo – Colo Colo

Yessenia López – Colo Colo

Valentina Peña – Universidad Católica

Gisela Pino – FFCh.

Delanteras: