La Roja Femenina dará el vamos a su temporada 2026 con un exigente amistoso ante Estados Unidos, duelo que servirá como apronte para los desafíos oficiales que se avecinan en la Liga de Naciones Conmebol, camino al Mundial de Brasil 2027 que se disputa en abril.
Uno de los puntos que más resaltó en la convocatoria de La Roja es el fuerte dominio de los tres grandes: Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica. Con excepción de Gisela Pino y Adriana Moreno.
Nómina de Chile vs. Estados Unidos
Las dirigidas por Luis Mena enfrentarán este compromiso en tierras norteamericanas con una nómina compuesta mayoritariamente por jugadoras del medio local, ya que el encuentro no se enmarca en fecha FIFA.
Con este panorama, Chile se enfrenta a Estados Unidos este martes a la media noche, con el objetivo de sumar ritmo y minutos pensando en un 2026 cn exigentes duelos rumbo a la clasificación al Mundial.
La nómina oficial de la Selección Chilena Femenina para visitar a Estados Unidos, es la siguiente:
Arqueras:
- Ryann Torrero – Colo Colo
- Catalina Mellado – Universidad Católica
Defensas:
- Michelle Olivares-Acevedo – Colo Colo
- Fernanda Ramírez – Universidad Católica
- Anaís Cifuentes – Colo Colo
- Karen Fuentes – Universidad de Chile
- Mariana Morales – Universidad de Chile
- Catalina Arias – Colo Colo
- Rosario Balmaceda – Colo Colo
- Gabriela García – Universidad de Chile
Volantes:
- Yastin Jiménez – Colo Colo
- Amparo Abarca – Universidad Católica
- Yanara Aedo – Colo Colo
- Yessenia López – Colo Colo
- Valentina Peña – Universidad Católica
- Gisela Pino – FFCh.
Delanteras:
- Viatiare Pardo – Universidad Católica
- Francisca Vargas – Universidad de Chile
- Mary Valencia – Colo Colo
- Adriana Moreno – Coquimbo Unido
- Ámbar Figueroa – Universidad Católica