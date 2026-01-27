La Roja Femenina dará el vamos a su temporada 2026 con un exigente amistoso ante Estados Unidos, duelo que servirá como apronte para los desafíos oficiales que se avecinan en la Liga de Naciones Conmebol, camino al Mundial de Brasil 2027 que se disputa en abril.
Las dirigidas por Luis Mena enfrentarán este compromiso en tierras norteamericanas con una nómina compuesta mayoritariamente por jugadoras del medio local, ya que el encuentro no se enmarca en fecha FIFA.
¿Dónde ver EN VIVO a Chile vs. Estados Unidos?
Chile se enfrenta a Estados Unidos este miércoles 28 de enero, desde las 00:00 horas de nuestro país (hoy en la noche), en el Harder Stadium de Santa Bárbara, California.
El partido de La Roja femenina será transmitido EN VIVO por la señal de Chilevisión, por la señal abierta de televisión y a través de www.chilevision.cl y por la aplicación MICHV.
Estas son las señales según tu cable operador:
CHV
Televisión por cable:
- VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)
- DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)
- ENTEL: 66 (HD)
- CLARO: 55 (SD)
- GTD/TELSUR: 27 (SD)
- MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)
- TU VES: 57 (SD)
- ZAPPING: 21 (HD)
La gran figura es Trinity Rodman, delantera y actual emblema del fútbol femenino en Estados Unidos. Hija del histórico Dennis Rodman, la atacante del Washington Spirit firmó recientemente una millonaria renovación hasta 2028, con un sueldo cercano a los US$2 millones por temporada, cifra que supera ampliamente los salarios en Europa.
Con apenas 23 años, Rodman liderará al combinado norteamericano rumbo al Mundial de Brasil 2027 y será una de las grandes atracciones en el amistoso ante la Selección Chilena Femenina, que tendrá ahí su estreno en 2026.