Un desafío de marca mayor será el que enfrentará la Selección Chilena Femenina la noche de este miércoles 28 de enero, cuando se mida ante uno de los mejores equipos del mundo, como Estados Unidos, en el balneario californiano de Santa Bárbara.

No sólo porque la escuadra de Luis Mena se medirá ante la cuatro veces campeona del mundo. Además, deberán toparse dentro de la cancha con la futbolista que le quitó el trono a la española Aitana Bonmatí como la mejor pagada del mundo.

ver también Chile vs. Estados Unidos: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver EN VIVO el amistoso de La Roja

Selección Chilena Femenina vs. La mejor pagada del mundo

La referencia es para la delantera Trinity Rodman. Si el apellido les resulta familiar, es porque es la hija de Dennis Rodman, otrora figura de la NBA que ganó tres títulos con Chicago Bulls. Además, es el rostro actual del fútbol femenino en Estados Unidos.

Su nombre saltó a la palestra ya que en la última renovación de contrato con su actual equipo, Washington Spirit, hasta el final del 2028, recibirá un salario anual de US$2 millones de dólares por temporada.

Para que tengan una referencia, la española Aitana Bonmatí, tres veces mejor futbolista del mundo, sólo recibe en Barcelona un sueldo alrededor de US$1.1 millones de dólares, es decir, Rodman gana tres veces más que en Europa.

Con ese cartel, la futbolista de 23 años comandará a Estados Unidos en el camino hacia el Mundial de Brasil 2027, y en el marco de su preparación se medirá ante la Selección Chilena Femenina, que jugará su primer encuentro del 2026.

Publicidad

Publicidad

Trinity Rodman, la gran figura de Estados Unidos que enfrentará a la Selección Chilena Femenina (Getty Images)

¿Cuándo se juega el encuentro?

El partido amistoso que la Selección Chilena Femenina disputará ante Estados Unidos se jugará este miércoles 28 de enero desde las 0:00 horas en el Harder Stadium de Santa Bárbara, California.