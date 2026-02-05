La Roja femenina Sub 20 arrancó con el pie izquierdo su participación en el Sudamericano tras sufrir una contundente derrota por 4-0 ante Paraguay, en un duelo disputado en Villa Elisa.
El estreno fue cuesta arriba de principio a fin y dejó al equipo chileno obligado a reaccionar si quiere seguir en carrera rumbo al Mundial de Polonia.
Chile cayó ante Paraguay
En el Estadio Luis Alfonso Giagni, las locales golpearon temprano. A los 15’, Maite Mussi abrió la cuenta con un tiro libre que contó con la complicidad de la arquera Oriana Cristancho.
Sobre el cierre del primer tiempo, a los 45’, Claudia Martínez aprovechó un pase en profundidad de Diana Benítez, ganó la posición y definió con clase para el 2-0.
En el complemento, el dominio paraguayo no aflojó. A los 62’, nuevamente Martínez apareció libre en el área para marcar de cabeza el tercero, mientras que a los 72’ la capitana Pamela Villalba sentenció la goleada tras capitalizar un error en la salida chilena y definir ante la portera nacional.
Con este resultado, Chile quedó en el fondo del Grupo A sin puntos y con diferencia de -4, luego del triunfo 2-0 de Venezuela sobre Uruguay. El próximo desafío para las dirigidas por Nicolás Bravo será este viernes 6 de febrero, a las 18:00 horas, frente a Colombia en el Estadio Emiliano Ghezzi de Asunción.
Tabla de posiciones del Grupo A del Sudamericano Sub 20
|POS
|CLUB
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|PTS
|1
|Paraguay sub-20
|1
|1
|0
|0
|4
|0
|4
|3
|2
|Venezuela sub-20
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|3
|Colombia sub-20
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Uruguay sub-20
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|5
|Chile sub-20
|1
|0
|0
|1
|0
|4
|-4
|0