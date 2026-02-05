La Roja femenina Sub 20 arrancó con el pie izquierdo su participación en el Sudamericano tras sufrir una contundente derrota por 4-0 ante Paraguay, en un duelo disputado en Villa Elisa.

El estreno fue cuesta arriba de principio a fin y dejó al equipo chileno obligado a reaccionar si quiere seguir en carrera rumbo al Mundial de Polonia.

Chile cayó ante Paraguay

En el Estadio Luis Alfonso Giagni, las locales golpearon temprano. A los 15’, Maite Mussi abrió la cuenta con un tiro libre que contó con la complicidad de la arquera Oriana Cristancho.

Sobre el cierre del primer tiempo, a los 45’, Claudia Martínez aprovechó un pase en profundidad de Diana Benítez, ganó la posición y definió con clase para el 2-0.

En el complemento, el dominio paraguayo no aflojó. A los 62’, nuevamente Martínez apareció libre en el área para marcar de cabeza el tercero, mientras que a los 72’ la capitana Pamela Villalba sentenció la goleada tras capitalizar un error en la salida chilena y definir ante la portera nacional.

Con este resultado, Chile quedó en el fondo del Grupo A sin puntos y con diferencia de -4, luego del triunfo 2-0 de Venezuela sobre Uruguay. El próximo desafío para las dirigidas por Nicolás Bravo será este viernes 6 de febrero, a las 18:00 horas, frente a Colombia en el Estadio Emiliano Ghezzi de Asunción.

Publicidad

Publicidad

ver también Sudamericano Femenino Sub 20: Cuándo juega Chile y cómo ver todos los partidos de La Roja

Tabla de posiciones del Grupo A del Sudamericano Sub 20