Sudamericano Femenino Sub 20

Sudamericano Femenino Sub 20: La Roja pierde y así queda la tabla de posiciones

Chile se prepara para el próximo desafío ante Colombia.

Por Franccesca Arnechino

Chile se prepara para el próximo duelo ante Colombia.
Chile se prepara para el próximo duelo ante Colombia.

La Roja femenina Sub 20 arrancó con el pie izquierdo su participación en el Sudamericano tras sufrir una contundente derrota por 4-0 ante Paraguay, en un duelo disputado en Villa Elisa.

El estreno fue cuesta arriba de principio a fin y dejó al equipo chileno obligado a reaccionar si quiere seguir en carrera rumbo al Mundial de Polonia.

Chile cayó ante Paraguay

En el Estadio Luis Alfonso Giagni, las locales golpearon temprano. A los 15’, Maite Mussi abrió la cuenta con un tiro libre que contó con la complicidad de la arquera Oriana Cristancho.

Sobre el cierre del primer tiempo, a los 45’, Claudia Martínez aprovechó un pase en profundidad de Diana Benítez, ganó la posición y definió con clase para el 2-0.

En el complemento, el dominio paraguayo no aflojó. A los 62’, nuevamente Martínez apareció libre en el área para marcar de cabeza el tercero, mientras que a los 72’ la capitana Pamela Villalba sentenció la goleada tras capitalizar un error en la salida chilena y definir ante la portera nacional.

Con este resultado, Chile quedó en el fondo del Grupo A sin puntos y con diferencia de -4, luego del triunfo 2-0 de Venezuela sobre Uruguay. El próximo desafío para las dirigidas por Nicolás Bravo será este viernes 6 de febrero, a las 18:00 horas, frente a Colombia en el Estadio Emiliano Ghezzi de Asunción.

Tabla de posiciones del Grupo A del Sudamericano Sub 20

POSCLUBPJGEPGFGCDGPTS
1Paraguay sub-2011004043
2Venezuela sub-2011002023
3Colombia sub-2000000000
4Uruguay sub-20100102-20
5Chile sub-20100104-40
