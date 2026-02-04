Este fin de semana se celebrará el evento más importante del deporte en los Estados Unidos. Se trata del SuperBowl, evento que este 2026 celebrará la edición LX en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

¿Los protagonistas? Son los campeones de la Conferencia Nacional de Fútbol Americano (NFC), los Seattle Seahawks, y los campeones de la Conferencia Americana de Fútbol Americano (AFC), los New England Patriots.

Gran evento deportivo que adicionalmente cuenta con dos shows musicales de gran nivel; Green Day dará comienzo a la edición 2026 de este evento con un show, en la que se rinde homenaje a los ‘jugadores más valiosos’ antes del partido. El show de medio tiempo en tanto, estará a cargo del cantante puertorriqueño Bad Bunny, quien se presentará por segunda vez en este evento musical, tras haber sido invitado en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LIV, encabezado por Shakira y Jennifer Lopez el año 2020.

¿Cuándo y a qué hora es el Super Bowl LX 2026?

El Super Bowl LX se celebrará este domingo 8 de febrero a partir de 20:30 horas de Chile en el Levi’s Stadium de Santa Clara , California, estadio de los San Francisco 49ers.

En cuanto al show de medio tiempo, ​este varía dependiendo del desarrollo del partido, no obstante, se espera que comience aproximadamente entre las 22:00 y las 22:30 horas.

Bad Bunny regresa al Super Bowl tras su presentación como invitado en 2020. (Foto: Al Bello/Getty Images)

Publicidad

Publicidad

¿Va por TV? Dónde ver ONLINE y TV el Super Bowl 2026

La edición 60 del Super Bowl se podrá ver por TV en Chile y Latinoamérica por la señal de ESPN en TV, en los siguientes canales, según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)

DTV: 621 (SD) – 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ZAPPING: 90 (HD)

Adicionalmente, podrás verlo de forma ONLINE a través de la plataforma Disney+, exclusivamente para suscriptores del plan Premium.

Publicidad

Publicidad

Ojo, también estará la opción de DAZN, gracias al NFL Game Pass, suscripción que emite todos los encuentros de la temporada, incluyendo todos los partidos de los Playoffs y el Super Bowl LX.