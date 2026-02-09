El puertorriqueño Bad Bunny se tomó el mundo con su presentación en el show de medio tiempo del Super Bowl LX, haciendo historia al subir al escenario con un repertorio íntegramente en español.

Su presentación dio la vuelta al mundo, pero ojo, porque pese al alcance global de su actuación, el “Conejo Malo” no recibió un pago millonario.

Tal como ocurre en ediciones anteriores, los artistas del halftime show no cobran por el espectáculo y sólo perciben un monto simbólico establecido por el sindicato de músicos, que ronda los 200 dólares.

El motivo de la cifra que recibió Bad Bunny

La razón es porque la NFL asume los millonarios costos de producción —que superan los 10 millones de dólares— y el verdadero “pago” para los artistas es la exposición global que entrega el evento más visto del mundo.

En el caso de Bad Bunny, el impacto también es alto: suma 19,8 mil millones de streams y, según Forbes, generó ingresos por 66 millones de dólares, en un contexto donde la música latina no para de crecer a nivel mundial.

Otro ejemplo reciente es el de Kendrick Lamar, cuyo show fue seguido por más de 113 millones de personas y provocó un alza del 430% en las reproducciones de Not Like Us en Spotify.

