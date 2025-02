En la versión 2025 del Super Bowl, la final de la NFL será animada entre los Philadelphia Eagles y a los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes, quienes se enfrentan en el evento de fútbol americano más esperado del año.

Uno de los puntos que más espera el público es el show de medio tiempo y esta vez estará a cargo del rapero estadounidense Kendrick Lamar y SZA como los protagonistas musicales de la presentación.

Show de medio tiempo Super Bowl 2025: Hora y dónde ver EN VIVO

El Super Bowl comienza este domingo 9 de febrero a las 20:30 horas, horario de Chile, por lo tanto, se espera que el show de medio tiempo comience cerca de las 22:00 hrs, considerando las pausas entre el partido.

Recordemos que el evento tendrá lugar en el Caesars Superdome de Nueva Orleans, y podría tener artistas sorpresas, además del rapero estadounidense.

¿Dónde ver el show de medio tiempo del Super Bowl 2025?

El partido se transmitirá por ESPN en televisión y Disney+ en streaming:

ESPN 2

VTR: 49 (SD) (Stgo) – 841 (HD)

DTV: 625 (SD) – 1623 (HD)

ENTEL: 214 (HD)

CLARO: 175 (SD) – 475 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD)

MOVISTAR: 482 (SD) – 886 (HD)

TU VES: 510 (SD)

ZAPPING: 91 (HD)

Kendrick Lamar, ganador de 17 premios Grammy y autor de éxitos como All the Stars, Swimming Pools y Not Like Us, conocido por sus icónicos álbumes To Pimp A Butterfly y Damn, se presentará por segunda vez en el escenario del Super Bowl.

Su primera aparición fue en 2022, cuando formó parte de una histórica actuación junto a Eminem, Snoop Dogg, Mary J. Blige y Dr. Dre, en una memorable colaboración de leyendas del rap.

Kendrick Lamar cantará con SZA en el show del medio tiempo del Super Bowl (Getty)

¿Qué artistas estarán en el show de medio tiempo del Super Bowl 2025?

El rapero Kendrick Lamar, quien se alzó con cinco premios Grammy en la versión de este 2025, será el encargado de protagonizar el show de medio tiempo del Super Bowl LIX.

Lamar subirá al escenario de Nueva Orleans acompañado de la cantante SZA, quien también ha sido reconocida con varios galardones en la industria musical.

Se ha especulado que Taylor Swift podría sorprender como la segunda invitada en el show de Kendrick Lamar, ya que se espera que esté en el estadio apoyando a su novio, Travis Kelce, jugador de los Chiefs. Recordemos que la cantante comparte con Lamar la colaboración en el tema Bad Blood.