Tuvieron que pasar más de dos años para que Universidad Católica pudiera regresar a su estadio, hoy rebautizado como Claro Arena. Y para que Gary Medel volviera a deslumbrar en la precordillera.

El nuevo recinto de los cruzados alcanzó su máxima capacidad en el triunfo ante Unión Española, con varios momentos especiales durante la previa al pitazo inicial.

Una de ellas la protagonizó el Pitbull junto al reconocido comediante Stefan Kramer, quien hizo una imitación del jugador en el propio pasto del recinto y con Medel como cómplice.

Una vez consumada la victoria de Universidad Católica ante los hispanos, Gary Medel conversó con TNT Sports y el nombre de Stefan Kramer fue parte de los temas. El Pitbull subió al columpio al comediante.

Tras la pregunta de Jorge Cubillos sobre el show inaugural del nuevo San Carlos de Apoquindo, el defensor se refirió entre risas sobre la labor del imitador.

“Kramer me tiene para el hueveo hace rato, así que ya hablé mucho con él. Así que feliz de que me imite y la gente lo disfrute”, comentó el jugador a TNT.

¿Recibió Kramer algún consejo para mejorar la imitación? “No, ya me tiene más que estudiado él. Así que nada que decirle, un grande“, complementó el Pitbull con una sonrisa de aquí a acá.

Finalmente, Gary Medel se puso el babero de felicidad porque sus hijos lo acompañaron en la inauguración de la remodelada casa de Universidad Católica. Eso si, con algo de nostalgia.

“Estoy contento de estar acá con mi hija y con mi hijo que se van el lunes. Un poco triste en ese sentido. Pero bueno, la vida sí continúa y hay que estar firme”, cerró el exseleccionado nacional.