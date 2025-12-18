Este jueves Universidad Católica confirmó la renovación de Darío Melo, Eugenio Mena y Jhojan Valencia para la temporada 2026. Pero ante esto, muchos hinchas se preguntan qué pasa con las figuras que aún no cierran su continuidad, siendo una de ellas Tomás Asta-buruaga.

El defensa es uno de los jugadores que termina contrato esta temporada y, a pesar de que la Franja ya hizo una oferta y solo faltaría una firma, revelan que una situación que lo mantendría lejos de cerrar su renovación.

El motivo que detiene la renovación de Tomás Asta-Buruaga de la UC

Según revela Maxi Videla en Cooperativa Deportes, el defensor aún no acepta la oferta de renovación, donde las negociaciones se han extendido durante largas semanas, ya que en primera instancia la UC entregó una oferta para la extensión del vínculo por una temporada, situación que no habría convencido a Asta-Buruaga.

Pero tras nuevas negociaciones, el medio señala que se habría aprobado la extensión hasta fines de 2027. Sin embargo, otro tope en el camino apareció, ya que aunque se esperaba un pronto acuerdo, el jugador habría elevado sus pretensiones económicas.

El jugador aún no cierra su continuidad en la Franja/Photosport

El jugador ha despertado el interés de otros clubes como Huachipato de la liga nacional y Huracán, de la liga argentina.

“Por esas dos opciones creen acá en la UC que Asta-buruaga está dilatando su renovación para ver que pasa con las ofertas que pueden llegar. Por ahora, trabada la renovación”, explicó.