Universidad Católica dio un verdadero golpe al mercado, al presentar no solo a uno, sino que a cuatro refuerzos de cara a la temporada 2026. Daniel Garnero celebra.

Los Cruzados jugarán la Copa Libertadores en el próximo año, por lo cual saben que deben fortalecer su plantel. La dirigencia del club se ha movido rápido, le dio en el gusto al DT y le adelantó la Navidad a los hinchas con las incorporaciones.

Los cuatro refuerzos de U. Católica

Luego de haber amarrado la renovación de Eugenio Mena y Jhojan Valencia, Universidad Católica puso sus ojos en el mercado y se quedó con cuatro jugadores: Matías Palavecino, Bernardo Cerezo, Jimmy Martínez y Justo Giani.

Las redes sociales de los Cruzados fueron una locura con la oficialización de sus nuevos chiches. El primero fue Justo Giani, volante proveniente de Aldosivi y que tiene 26 años. El argentino ya está en Chile y pasó con éxito los exámenes médicos.

El segundo anuncio fue Jimmy Martínez, volante proveniente de Huachipato y que generaba ciertas ronchas en los hinchas por su pasado en Universidad de Chile. El jugador de 28 años tendrá una nueva oportunidad en un club grande de Chile.

El tercer jugador en ser oficializado, también con pasado en el Romántico Viajero, es Bernardo Cerezo. El defensor disputó la última temporada en Ñublense, donde hizo grandes campañas. A los 30 años busca la consolidación definitiva vistiendo la camiseta de los Cruzados.

El último anuncio fue Matías Palavecino. Si bien el campeón con Coquimbo fue comunicado como un “principio de acuerdo”, de no mediar problemas de último momento se unirá de forma oficial a Universidad Católica cuando llegue al país. El jugador de 27 años también era pretendido por Colo Colo.

Todos los refuerzos iniciarán su trabajo en Universidad Católica el próximo 5 enero, cuando el plantel comience su pretemporada de la mano de Daniel Garnero. De la mano de sus nuevos incorporaciones, los Cruzados esperan realizar una gran Copa Libertadores 2026.