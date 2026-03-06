Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol chileno

“No sabe de fútbol”: Mario Lepe destroza a Rafa Olarra por sus críticas a Zampedri en la UC

La leyenda de los Cruzados no soportó las palabras del campeón con U. de Chile contra el delantero argentino.

Por César Vásquez

Sigue a Redgol en Google!
Mario Lepe defendió a Fernando Zampedri.
© Photosport - ArchivoMario Lepe defendió a Fernando Zampedri.

Rafael Olarra se encuentra involucrado en una polémica por criticar a Fernando Zampedri. Por esta razón, Mario Lepeno dejó pasar la oportunidad de cuestionar al ahora comentarista.

El ex defensa de Universidad de Chile tras colgar los botines, tomó el micrófono y analiza diversos detalles del fútbol chileno en ESPN. Hace un tiempo señaló que Juan Martín Lucero era más que Zampedri, algo que le ha generado muchas críticas al ver el inicio de uno y otro en el torneo.

La respuesta de Mario Lepe

En solo 5 fechas de la Liga de Primera, Fernando Zampedri ha marcado 8 goles para Universidad Católica. Lucero por su parte, todavía no conoce la red y para peor, salió lesionado ante Palestino por la Copa Sudamericana. Ahora fue Mario Lepe quien cuestionó a Rafael Olarra por sus dichos.

Rafa Olarra vuelve a ningunear a Zampedri en polémica entrevista: “Lucero es más que él”

ver también

Rafa Olarra vuelve a ningunear a Zampedri en polémica entrevista: “Lucero es más que él”

Sin duda lo hace para marcar rating, si es para que hablen de él porque como no sabe mucho de fútbol, entonces es difícil que uno le pongan más atención. Tiene que hacer este tipo de cosas para que lo vean”, indicó la leyenda de los Cruzados a RedGol.

No es primera vez que Olarra habla contra Zampedri. De hecho, en el 2025 tampoco había tenido buena proyección sobre el argentino nacionalizado chileno, ya que este terminó siendo el mayor goleador de la Liga de Primera. Mario Lepe fue consultado si encararía al campeón con la U por sus comentarios.

“No vale la pena, yo encaro a alguien cuando vale la pena, pero esto no da para más. Es mala la polémica y él sabe que es mala. Es una cosa inventada para darse a conocer”, cerró Lepe.

Publicidad
Zampedri ha marcado época en U. Católica. Imagen: Photosport

Zampedri ha marcado época en U. Católica. Imagen: Photosport

Desde su arribo a Universidad Católica, Fernando Zampedri ha jugado 233 partidos y ha anotado 149 goles. Conquistó dos veces el título nacional y ha terminado en los últimos seis años como el mayor goleador del torneo. Ya es el máximo artillero en la historia de los Cruzados.

En resumen:

  • Fernando Zampedri registra 149 goles en 233 partidos, siendo el máximo artillero de Universidad Católica.
  • El exjugador Mario Lepe cuestionó a Rafael Olarra por criticar el desempeño del delantero argentino.
  • Zampedri suma 8 goles en cinco fechas, mientras Juan Martín Lucero no ha marcado.
Publicidad
Lee también
Lepe sale en defensa de Zampedri con garrotazo a Olarra
Universidad Católica

Lepe sale en defensa de Zampedri con garrotazo a Olarra

Polémico ranking de los 10 mayores ídolos de la Católica que entrega la IA
Universidad Católica

Polémico ranking de los 10 mayores ídolos de la Católica que entrega la IA

Ídolo de la UC ningunea a Colo Colo antes del Clásico Universitario
Universidad Católica

Ídolo de la UC ningunea a Colo Colo antes del Clásico Universitario

Las Diablas a un paso del Mundial: ¿Dónde ver Chile vs Japón?
Redsport

Las Diablas a un paso del Mundial: ¿Dónde ver Chile vs Japón?

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo