Rafael Olarra se encuentra involucrado en una polémica por criticar a Fernando Zampedri. Por esta razón, Mario Lepeno dejó pasar la oportunidad de cuestionar al ahora comentarista.

El ex defensa de Universidad de Chile tras colgar los botines, tomó el micrófono y analiza diversos detalles del fútbol chileno en ESPN. Hace un tiempo señaló que Juan Martín Lucero era más que Zampedri, algo que le ha generado muchas críticas al ver el inicio de uno y otro en el torneo.

La respuesta de Mario Lepe

En solo 5 fechas de la Liga de Primera, Fernando Zampedri ha marcado 8 goles para Universidad Católica. Lucero por su parte, todavía no conoce la red y para peor, salió lesionado ante Palestino por la Copa Sudamericana. Ahora fue Mario Lepe quien cuestionó a Rafael Olarra por sus dichos.

“Sin duda lo hace para marcar rating, si es para que hablen de él porque como no sabe mucho de fútbol, entonces es difícil que uno le pongan más atención. Tiene que hacer este tipo de cosas para que lo vean”, indicó la leyenda de los Cruzados a RedGol.

No es primera vez que Olarra habla contra Zampedri. De hecho, en el 2025 tampoco había tenido buena proyección sobre el argentino nacionalizado chileno, ya que este terminó siendo el mayor goleador de la Liga de Primera. Mario Lepe fue consultado si encararía al campeón con la U por sus comentarios.

“No vale la pena, yo encaro a alguien cuando vale la pena, pero esto no da para más. Es mala la polémica y él sabe que es mala. Es una cosa inventada para darse a conocer”, cerró Lepe.

Zampedri ha marcado época en U. Católica. Imagen: Photosport

Desde su arribo a Universidad Católica, Fernando Zampedri ha jugado 233 partidos y ha anotado 149 goles. Conquistó dos veces el título nacional y ha terminado en los últimos seis años como el mayor goleador del torneo. Ya es el máximo artillero en la historia de los Cruzados.

