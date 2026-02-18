Es tendencia:
Universidad Católica

Mario Lepe sale en defensa de Fernando Zampedri en U Católica: duro palo a Rafael Olarra

Mario Lepe manda a callar a Rafael Olarra: el ídolo cruzado sale en defensa de Fernando Zampedri y su vigencia como goleador.

Por Diego Jeria

El ídolo y ex capitán de Universidad Católica, Mario Lepe, salió en defensa de Fernando Zampedri, el actual jineta y goleador de la UC y el fútbol chileno en los últimos años, de forma consecutiva. El otrora volante le dio duro a Rafael Olarra.

Es que el ex defensa de la U y la selección chilena ya había cuestionado a Zampedri la temporada pasada, y hace unos días volvió a poner en duda su capacidad para ser nuevamente el goleador.

A Zampedri lo pongo como opción de goleador, pero Juan Martín Lucero (en universidad de Chile) está sobre él por jerarquía futbolística“, dijo El Flaco.

Lepe: “Que Olarra se calle”

En conversación con RedGol, Mario Lepe defiende al Toro y se lanza contra Olarra: “Zampedri va a durar hasta el día en que él diga que ya no puede. Que Olarra se calle y que deje que las personas terminen su periodo en la medida que ellos lo decidan“, dijo.

Lepe añadió que “yo creo que todas las cosas hay que hacerlas con respeto. Por ejemplo, lo que hicimos todos con la generación dorada de la selección chilena fue pésimo“.

Publicidad

“Tenían que haber salido de forma natural, con gente que llegara a demostrar mejor calidad, pero los quisimos sacar de sopetón. Y así es como nos ha ido como el forro“, expuso.

Mario Lepe sentencia que “cuando alguien opina que tiene que salir, que ya no da… tiene que salir de forma natural. Zampedri ha demostrado y hay que respetar. Por algo lleva tantos campeonatos siendo goleador”.

