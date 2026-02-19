El precio de las entradas en el fútbol chileno es nuevamente motivo de polémica tras conocerse el elevado precio de los boletos para el Superclásico 199 entre Colo Colo y Universidad de Chile, el fin de semana subsiguiente en el estadio Monumental, por la quinta fecha de la Liga de Primera.

El derbi se jugará con aforo completo (42 mil espectadores sin público visitante), con valores que van desde los $16.500 en galería hasta los $82.500 en el sector Rapa Nui.

Según in formó Dale Albo, este considerable aumento en el valor de las entradas no tiene que ver con alguna decisión de Blanco y Negro o Colo Colo, sino con el servicio de PuntoTicket.

Hinchas de Colo Colo sufren alza del 10% de PuntoTicket

Tal como sostiene el medio mencionado, el alza “es por una cuestión ajena a Colo Colo“. Agregan que “como se informó a finales del 2025, los precios no se iban a tocar. Y así fue. El gran problema es que, desde este año, Puntoticket cobra cargo por servicio al proceso, valor que es cargado al precio final del comprador“.

Alza de ticketera: Colo Colo es inocente del aumento en el precio de sus entradas.

“Así, tal y como ocurre en los partidos clase B, los valores sufrieron un alza de un 10%, la cual no es imputable a Blanco y Negro. De hecho, según cuentan desde el interior del Monumental a DaleAlbo, hicieron todo lo posible para que no se reflejara dicha alza, pero sólo pudieron conseguir que fuera el cargo más bajo del mercado“, complementan.

El medio partidista añade que “la explicación calza con los aumentos vistos. Para el Superclásico anterior, los valores de las galerías fueron de $15.000. Así, una vez aplicado el 10% del cargo por servicio, dará un precio de $16.500, el cual es el que se está cobrando hoy por hoy para el compromiso que se disputará el día 1 de marzo en el Estadio Monumental”.

De esta forma, Colo Colo se volverá a ver las caras contra la U en el Monumental, sin hinchas azules, y con los fanáticos albos furiosos por un nuevo aumento en el precio de las entradas. Y aunque no sea culpa de ByN, el bolsillo de los forofos no se alivia con razones o excusas.