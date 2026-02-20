Con homenaje a Claudia Schüler: Chile da el vamos a los FIH World Cup Qualifiers de hockey césped

Comenzó la cuenta regresiva para el inicio de los FIH World Cup Qualifiers Santiago 2026. El torneo de hockey césped se disputará en el Centro de Hockey Césped Claudia Schüler del Parque Estadio Nacional y entregará tres cupos para el mundial que se disputa este año en Países Bajos y Bélgica.

La ceremonia se realizó este viernes y da el vamos al torneo que se jugará entre el 1 y 8 de marzo, y contó con la presencia de importantes autoridades del deporte como el presidente de Chile Hockey, Andrés de Witt y el ministro del Deporte, Jaime Pizarro.

“Es un orgullo recibir esta Qualifiers en nuestra casa. Sabemos que será un lindo desafío para nuestras selecciones y estoy convencido que el público los vendrá a apoyar a partir del 1 de marzo”, recalcó Witt.

Por lo que ahora están todas las fichas puestas en las Diablas y los Diablos. Los representantes nacionales buscarán hacer historia en casa y en condición de local poder conseguir segunda clasificación histórica al mundial. Las entradas ya están disponibles en Fever y además los partidos serán transmitidos por Canal 13.

Homenaje a Claudia Schüler

Pero la ceremonia de las FIH World Cup Qualifiers Santiago 2026 también contó con un especial homenaje para la histórica Claudia Schüler.

La histórica arquera defendió a Chile en 235 partidos internacionales y se transformó en un referente dentro y fuera de la cancha. Por iniciativa de las Diablas se realizó un mural en honor a la deportista nacional que falleció en 2025 por un cáncer al hígado.

“Sabemos que nos estás apoyando y alentando desde donde estés y, sobre todo, para nuestro próximo torneo: las Qualifiers. 11+1 para toda la vida. Siempre serás eterna”, recalcaron las Diablas en su cuenta de Instagram.