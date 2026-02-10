Las Diablas enfrentarán a Estados Unidos en su camino a las Qualifiers Santiago 2026

La selección chilena femenina adulta sigue afinando detalles de cara a las Qualifiers Santiago 2026 y este sábado dio inicio a una nueva etapa de su preparación internacional, viajando a Estados Unidos para enfrentar una exigente serie de encuentros amistosos.

El combinado nacional, dirigido por Cristóbal Rodríguez, partió este sábado 8 de febrero, a las 22:30 horas, rumbo a Charlotte, Estados Unidos. En esa ciudad, el seleccionado nacional disputará cuatro partidos de preparación frente a la selección local, escuadra que ya se encuentra clasificada a la próxima Copa Mundial de Hockey Países Bajos y Bélgica.

Estos encuentros forman parte del camino de las Diablas hacia las Qualifiers que se disputarán en Chile, certamen que entregará tres cupos directos a la cita mundialista.

Agustina Solano, seleccionada nacional, habló sobre los duelos ante las estadounidenses: “Nos hemos estado preparando muy bien. Los entrenamientos han estado muy duros. Estamos muy unidas como grupo, staff y jugadoras, así que vamos con todo contra Estados Unidos. Seguimos sumando y llegaremos muy bien a las Qualifiers Santiago 2026”.

Chile será parte del Grupo A del Premundial y debutará frente a Suiza el lunes 2 de marzo, continuará ante Australia el miércoles 4 y cerrará la fase de grupos frente a Francia el jueves 5, en el Centro de Hockey sobre Césped Claudia Schüler, ubicado en el Parque Estadio Nacional.

Las entradas para vivir este importante torneo en casa ya están disponibles a través de la plataforma Fever.

Programación de los partidos:

1)Estados Unidos vs. Chile | Martes 10 de febrero | 16:00 horas | UNCC

2)Estados Unidos vs. Chile | Jueves 12 de febrero | 16:00 horas | UNCC

3)Estados Unidos vs. Chile | Sábado 14 de febrero | 16:00 horas | UNCC

4)Estados Unidos vs. Chile | Domingo 15 de febrero | 16:00 horas | UNCC

*Horarios de Chile

Nómina de las Diablas para su gira internacional:

Estas son las 22 seleccionadas por el entrenador Cristóbal Rodríguez para la gira por Charlotte, Estados Unidos:

Doménica Ananías

Fernanda Arrieta

Simone Avelli

Florencia Barrios

Sofía Filipek

Fernanda Flores

Josefina Gutiérrez

Antonia Irazoqui

Francisca Irazoqui

María Jesús Maldonado

Antonia Morales

Laura Müller

Constanza Muñoz

Constanza Palma

Denise Rojas

Josefa Salas

Natalia Salvador

Agustina Solano

Manuela Urroz

Paula Valdivia

Fernanda Villagrán

Beatriz Wirth

