Universidad de Chile atraviesa una profunda crisis de resultados, puesto que no ha podido ganar en las tres fechas que van de la Liga de Primera y las críticas abundan contra el entrenador Francisco Meneghini.

Los azules empataron con Audax Italiano y Palestino, mientras que perdieron con Huachipato, por lo que la U de Paqui suma apenas dos puntos de 9 posibles. Pésimo arranque.

Lo peor para el cuadro azul es el escaso nivel ofensivo que ha mostrado en el arranque del torneo, con apenas un gol convertido, por lo que hay voces que ya empiezan a pedir el despido de Meneghini del Centro Deportivo Azul.

ver también “Quería seguir…”: TNT Sports destapa video del enojo de Eduardo Vargas con Meneghini en U de Chile

Héctor Hoffens quiere que la U despida de inmediato a Paqui Meneghini

Para analizar el precario momento de la U en RedGol nos pusimos en contacto con Héctor Hoffens, histórico jugador del cuadro laico, quien fue categórico con relación al futuro de Paqui.

“La verdad es que no tiene vuelta, se tiene que ir. Nadie sabe ni siquiera a qué juega la U, cuál es el estilo que quiere imponer Paqui. Ya lleva más de un mes. Creo que hace mucho tiempo que la U no empezaba tan mal”, dijo el ex delantero.

“Yo pienso que está complicada la situación, porque la U siempre está bajo presión y no puede tener dos puntos de 9 posibles. Ya empezó mal, con prepotencia, echando a jugadores como Lea Fernández, trajo buenos nombres, pero no pasa nada”, agregó.

Publicidad

Publicidad

Francisco Meneghini está muy cuestionado en la U. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

Por último, Héctor Hoffens cree que Azul Azul tiene que tomar una medida inmediata con Francisco Meneghini e incluso pide que no dirija el partido ante Deportes Limache, por la cuarta fecha,

“Yo creo que hay que despedirlo ahora, pasada esta fecha que viene va a ser tarde. Le toca ahora a un equipo difícil, como Limache, que se agranda con equipos de jerarquía y ya lo demostró ganándole a Colo Colo”, cerró.

Publicidad

Publicidad

ver también Tras incidentes ante Audax: este será el aforo para duelo de U. de Chile vs Limache

La tabla de posiciones de la Liga de Primera