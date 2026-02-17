Cobresal vivió un éxodo masivo esta temporada. Nombres importantes como Jorge Henríquez, Diego Coelho y César Munder dejaron El Salvador tras una campaña que los dejó en el 7° puesto y con la clasificación a la Copa Sudamericana.Sin embargo, lejos de resentirse, el equipo de Gustavo Huerta arrancó el 2026 con buenas sensaciones, logrando además dos triunfos en tres partidos: ambos ante rivales complejos como Huachipato y Universidad Católica.

En medio de este prometedor inicio, Franco Bechthold conversó con RedGol y analizó el presente del cuadro minero. El volante de 32 años destacó la rápida adaptación del nuevo plantel y el crecimiento colectivo mostrado en las primeras fechas.

“Hemos funcionado muy bien, la verdad estoy contento con el equipo que armamos. Hemos empezado de buena manera, sobre todo de local, donde hemos tenido un buen rendimiento. Vamos afiatándonos cada vez más y siendo un equipo mucho más sólido en todo sentido”, señaló el ex Curicó Unido.

El mediocampista también dejó en claro que el grupo ya proyecta lo que viene en el plano internacional: “Estamos esperando lo que se nos viene, que va a ser la Copa Sudamericana (ante Audax). Ojalá poder clasificar y tener participación internacional este año”, agregó.

La “fórmula” Huerta para mantener a Cobresal

Al respecto, Bechthold explicó la fórmula que mantiene competitivo a Cobresal bajo el mando de Huerta, resaltando la identidad clara del equipo: “Sabemos muy bien a lo que jugamos, tenemos claras nuestras virtudes y nuestros defectos. El equipo se nota compacto y sólido. Tratamos de tener una solidez defensiva para que después los muchachos de mitad para arriba, que son muy decisivos, puedan hacer la diferencia”, explicó.

En esa línea, remarcó que el equilibrio será clave durante la temporada: “Los partidos son de mucha ida y vuelta y el que defienda mejor y sea más certero arriba va a ganar”.

También se refirió a la profunda renovación del plantel vivida en este mercado. El volante valoró la llegada de jugadores con motivación extra, como Carvallo y Agustín Nadruz, quienes fueron parte del plantel de Unión en 2025: “Se fue gran parte de la base del año pasado, pero nos reforzamos muy bien. Llegaron jugadores con mucha calidad y con hambre de revancha. Algunos no habían tenido un buen año, otros descendieron, pero este año queremos volver a posicionarnos de buena manera en Primera”, afirmó.

La vida en El Salvador

Finalmente, Franco se dio el tiempo para hablar sobre su vida en El Salvador, donde se siente plenamente adaptado: “Es un lugar muy tranquilo, no nos falta nada. Estamos dedicados 100% al fútbol y es una ciudad muy propicia para eso”, cerró.

¿Cuándo juega Cobresal vs. Audax Italiano por Copa Sudamericana?

El partido en el que Cobresal enfrentará a Audax Italiano por la primera ronda de la Copa Sudamericana se jugará el próximo martes 3 de marzo, a partir de las 21:30 horas de Chile, en el estadio El Cobre de El Salvador.

