De forma más que merecida, futbolísticamente hablando, Unión La Calera es uno de los dos líderes en Liga de Primera, al sumar dos triunfos en igual número de encuentros, junto con O’Higgins de Rancagua, pero esto le puede durar muy poco.

No nos referimos al próximo duelo que tendrán los cementeros, ante Colo Colo el fin de semana, ya que en las últimas horas se conoció de una denuncia en contra de la institución, que podría hacerle perder los seis puntos que suma hasta ahora.

Denuncian a La Calera y puede perder sus puntos

Según reveló Radio ADN, quien estampó el reclamo en el Tribunal de Disciplina de la ANFP fue nada menos que Everton, rival al que vencieron los caleranos en Viña del Mar por 1-0. En el mismo, alega que su rival utilizó seis extranjeros en cancha, cuando el máximo por reglamento es de cinco.

Entre el minuto 59 y 72 del encuentro, La Calera tenía en cancha al arquero Nicolás Avellaneda; el defensor Rodrigo Cáseres, los volantes Juan Manuel Requena y Axel Encinas, más el delantero Francisco Pozzo, todos ellos argentinos, más el uruguayo Kevin Méndez.

El problema es que en el último encuentro como local ante Cobresal repitió la alineación que según el artículo 31° de las Bases de la Liga de Primera 2026, por lo que comprobarse tal irregularidad, los cementeros podrían pasar de ser punteros a colistas sin puntos.

¿Qué dicen los “cementeros” de la denuncia?

La acusación que alega Everton es que Axel Encinas “no se mantiene inscrito como futbolista de las divisiones inferiores del club”. Al respecto, en La Calera aseguran a ADN que “el jugador ya no ocupa un cupo de extranjero, ya que pasó dos años ocupando una plaza en el fútbol joven de la institución”.

