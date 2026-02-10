Colo Colo tuvo tiempo para poder mirar reposadamente a su próximo rival, Unión La Calera, que sobre todo en el primer tiempo desplegó un alto nivel de fútbol. Lo hizo ante Cobresal, rival al que pudo darle tres golpes en la parte inicial para redondear un 3-1 con el que fueron al descanso.

Ese marcador se mantuvo. El partido ofreció varios jugadores de alto nivel en los Cementeros, pero uno estuvo por sobre el resto: el uruguayo Kevin Méndez, autor del gol que abrió la cuenta. Aprovechó un preciso centro de Daniel Gutiérrez para empujar el balón y ponerlo prácticamente en el ángulo.

Por si eso fuera poco, Méndez se anotó con dos asistencias: una a Francisco Pozzo, quien contó con la colaboración del portero Alejandro Santander en su definición al primer palo para poner el 2-0. Y a Sebastián Sáez, quien hizo un golazo de volea por un preciso centro del charrúa ex Everton.

La celebración de Kevin Méndez en el Nicolás Chahuán Nazar. (Andres Pina/Photosport).

“Hoy jugó un partido bárbaro. Tiene un corazón y una manera de entrenar que se merece lo que le pasa. Ojalá que pueda disfrutar del momento. Le doy el premio, pero en toda la semana perdió a todo: al fútbol tenis, a todo. Así que debe las empanadas”, dijo Martín Cicotello en una charla con TNT Sports a la que sumó a Méndez.

Por supuesto, un motivo de risa en el momento encabezado por la periodista Francisca Vargas. “Si en la semana seguimos perdiendo y el fin de semana ganamos, que siga la racha. Muy contento de ayudar al equipo, el plantel viene haciendo un laburo muy grande”, aseguró Kevin Méndez.

Kevin Méndez aplaude al plantel de La Calera y manda un mensaje a Colo Colo

El plantel de La Calera debe abocarse a la visita a Colo Colo y Kevin Méndez tiene mucha confianza en el trabajo realizado para preparar la temporada 2026. “Los chicos que se han incorporado lo han hecho muy bien. El funcionamiento del equipo es fruto de todo lo que hacemos. Somos un plantel muy laburador”, apuntó el uruguayo.

“Los muchachos que se incorporaron lo hicieron de muy buena manera. El cuerpo técnico trabaja muy bien y fueron los encargados con el club de seleccionar los jugadores que nos dieran el salto de calidad y también una energía nueva. El semestre pasado estuvo bastante complicado. Nos dieron nueva energía aparte de sus condiciones. Vinieron a aportar, estamos todos muy contentos”, agregó el ex jugador de Peñarol, quien regresó a Chile tras un paso por el ascenso de Corea del Sur.

Kevin Méndez y el gol que le anotó a Alejandro Santander, portero de Cobresal. (Andres Pina/Photosport).

Dentro de las incorporaciones destaca el argentino Nicolás Avellaneda, quien se consolidó como portero titular. También el central trasandino Rodrigo Cáseres, autor del gol para vencer a Everton de Viña del Mar en la 1° fecha. Juan Manuel Requena y Francisco Pozzo, compatriotas de los otros dos y los chilenos Nicolás Palma, Daniel Gutiérrez, Yerko Leiva, Bayron Oyarzo, Matías Campos López y Nelson Espinoza completan el listado.

“Hoy vamos a festejar y disfrutar un poco con la familia y el grupo. Y el miércoles cuando volvamos a los entrenamientos vamos a enfocarnos con todo. Esto es partido a partido. Siempre me respaldo en el grupo. Si todos estamos bien, lo individual reflota y resalta”, dijo sobre las posibilidades de repetir su actuación ante Colo Colo el 15 de febrero a las 20:30 horas en el estadio Monumental.

Revisa el compacto del triunfo de La Calera a Cobresal

Así va la tabla de posiciones en la Liga de Primera 2026

Unión La Calera suma puntaje ideal al cabo de dos fechas mientras que Colo Colo tiene un triunfo y una derrota.