Esta semana se viene un partidazo que siempre saca emociones en el fútbol chileno: O’Higgins recibirá a Colo Colo en el Codelco El Teniente. Y para los hinchas celestes, uno de los recordados triunfos ocurrió en 2023.

Ahí, el Capo de Provincia goleo 5-1 a los albos, donde uno de los grandes proyectos del equipo ingresó en el final para clavarle dos goles al Cacique. Se trata de Matías Belmar, delantero en el cual habían muchas esperanzas en Rancagua.

Lo cierto es que tras barrer con Colo Colo en 10 minutos, Belmar no logró despegar en los celestes. Es más, hubo polémica por una grave lesión ocurrida en vacaciones, teniendo como resultado una rotura de ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha.

De vacunar a Colo Colo a jugar en la Segunda División

Matías Belmar tuvo pasos por Deportes Santa Cruz a préstamo en la Primera B, donde en O’Higgins de Rancagua nunca logró afirmarse tras el recordado 5-1 contra Colo Colo. El jugador finiquitó vínculo con el Capo y partió a la Segunda División.

“Bienvenido a Colchagua CD. Nos complace anunciar la llegada de Matías Belmar, delantero centro, conocido como el Toro, quien se suma a nuestro club para aportar fuerza, carácter y goles”, avisó el elenco recién ascendido a Segunda.

Si bien tuvo un prometedor inicio en O’Higgins, el delantero de 23 años no fue en los mejores términos con la hinchada celeste. Ahí le recuerdan la lesión sufrida en vacaciones, la cual terminó por sacarlo definitivamente del club.

Eso sí, el Toro se despidió con emotivo mensaje en sus redes sociales hacia el Capo de Provincia. “Gracias O’Higgins y a toda su gente. Les deseo siempre todo lo mejor”, publicó en su cuenta de Instagram.

