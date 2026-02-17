“Alineado con la idea del Elche”: Cepeda brilla en nueva posición con guiño a Almirón y Colo Colo

Lucas Cepeda tuvo su estreno como titular jugando por el Elche. Ahí, el elenco español no pudo en casa y solo igualó 0-0 con Osasuna, donde el chileno jugó 80 minutos.

Y en un buen partido del ex Colo Colo, que tuvo una clara ocasión de gol, su rendimiento captó la atención en España y Sudamérica. La prestigiosa cuenta Scouten Football analizó la nueva faceta del jugador en novedosa posición.

“Actuó como interior diestro en el 3-5-2 de Eder Sarabia, con bastante libertad para moverse y aparecer donde la jugada lo pedía. Se le vio cómodo por carril central, ágil en apoyos cortos y con buena lectura para ocupar espacios entre líneas”, recalcó el sitio.

Cepeda encanta con su nivel

Alineado a la versatilidad del jugador moderno, Lucas Cepeda brilló en nueva posición que Jorge Almirón también lo hizo jugar algunos partidos en Colo Colo. Ahora militando en Elche, el chileno suma bonos para seguir de titular.

“Tras recibir, casi siempre buscó verticalizar: control orientado hacia adelante y decisión para atacar la frontal, ya sea descargando de primera o armándose el remate. Generó sensación de amenaza cada vez que pisó zona de definición”, destacó Scouten Foortball.

Pero no solo en área rival sumó loas. El ex albo también captó la atención por su despliegue a la hora de defender. Eso, debido a su “presión tras pérdida y compromiso para recorrer metros en transición defensiva”.

“Partido alineado con la idea del equipo, entendiendo cuándo acelerar y cuándo sostener la posesión del balón”, cerró la prestigiosa cuenta, en relación a la nueva posición de Lucas Cepeda en Elche.