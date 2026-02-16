Es tendencia:
Rechazó ser como Cristiano Ronaldo, se burló de la estatura de Alexis y confiesa: “Soy más taxista que futbolista”

Un crack que la rompió por años en la Premier League vive hoy una nueva vida lejos de las canchas. Se retiró a los 32 años del fútbol.

Por Nelson Martinez

A tres años del retiro, ex crack del fútbol se confiesa.
Fue comparado con los grandes astros del fútbol y tras brillar a la par de Alexis en la Premier League, en Real Madrid vivió una tortura posteriormente. Se trata de Eden Hazard, el talento belga que hace tres años dejó el fútbol.

A sus 35 años, el jugador vive una nueva vida en España lejos de las luces que lo llevaron al estrellato. Es más, ahora tiene nueva pega y en diálogo con The Guardian cuenta detalles de aquello.

“La vida pasa muy rápido. Ayer tenía 19 años y hoy tengo 35. Hay que disfrutarla, no solo en el fútbol, sino en todo”, relata el jugador amante de las cervezas y que se negó a seguir la disciplina de Cristiano Ronaldo para triunfar en el fútbol.

La nueva pasión de Eden Hazard, el viejo “amigo” de Alexis

Eden Hazard dejó sus gambetas con el balón y ahora se luce frente al volante. Tal cual, ya que en Madrid las hace de taxista. El ex merengue relata cómo le cambió la vida tras el retiro del fútbol.

“Mi vida es bastante sencilla. Me quedo en casa y disfruto de las cosas simples con mi mujer y mis cinco hijos. Ahora mismo soy más taxista que futbolista, pero está bien”, confiesa.

Y como ídolo del Chelsea, Hazard recordó también una anécdota con José Mourinho. Ahí contó que “una vez perdí el pasaporte volviendo de Lille y no pude entrenar. Me sacó del equipo y dijo que era culpa mía. Aprendí su pasión por el fútbol. Entrenar con él era increíble”.

Youtubers dominicanos se lanzan contra Alexis Sánchez por foto con Eden Hazard

Pero en Chile quizás una de las escenas más recordadas es cuando en un duelo entre Chelsea y Manchester United, Hazard repasó a Alexis por su baja estatura. Ahí le sugirió al chileno cambiar su acompañante, ya que la niña tenía el mismo porte del jugador.

