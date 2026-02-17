Universidad de Chile se alista para sufrir la última salida de su plantel a hora de cerrar el mercado de fichajes para la temporada 2026, donde es Renato Cordero quien protagonizará la teleserie el último día de movimientos.

Esto, porque el volante confirmó que no seguirá en la U para este año, donde fue el propio técnico Francisco Meneghini quien le manifestó la idea de una salida: “Sí, el me dijo que no estoy considerado y que me lo tome de la mejor manera”.

Fue en radio ADN donde destacaron el momento del volante formado en los azules, quien espera una confirmación para ver dónde continúa su carrera en 2026, con opción clara de Unión Española.

“Bien preparándome para salir y poniéndome a punto para el equipo que venga”, explicó el jugador a la salida en el Centro Deportivo Azul.

Renato Cordero espera confirmar esta semana su nuevo equipo. Foto: Marcelo Hernandez/Photosport

¿Renato Cordero a Unión Española?

Hace varias semanas que se viene rumoreando la idea de que Renato Cordero salga a préstamo desde Universidad de Chile a Unión Española, donde fue el propio jugador quien confirma que las puertas no están cerradas.

“Por lo que tengo entendido todavía está en pie, pero estamos viendo”, confirmó el volante, dejando claro que la opción de jugar por los hispanos en Primera B todavía está latente.

Por lo mismo, deja en claro que se ha preparado para la opción que le toque, algo que se definirá en las próximas horas: “Bien provechoso tuve una operación en diciembre y cada vez me he sentido mejor”.