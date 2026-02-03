ver también Marcelo Morales responde a los feos comentarios por su físico tras su regreso a la U: “La verdad…”

En la U de Chile presentaron un refuerzo más y le tocó el turno a Marcelo Morales, lateral izquierdo surgido en las inferiores azules que retornó al plantel luego de su paso por el New York Red Bull de Estados Unidos. Mientras el Shelo se readapta a un club que conoce de sobra, otro formado en casa está en época de decisiones.

Se trata de un volante de contención que pudo ser campeón en 2025: Renato Cordero, quien disputó 20 partidos en la Liga del Ascenso con Universidad de Concepción, que logró el título de la categoría de plata bajo la tutela de Cristián La Nona Muñoz.

Según la información de Independencia Hispana, Cordero está a muy pocos detalles de integrarse a la plantilla que adiestra Gonzalo Villagra, quien celebró una victoria ante Deportes Recoleta en el comienzo de la fase grupal de la Copa Chile.

Mientras Renato Cordero negocia su salida, Marcelo Morales recién se sumó de nuevo a la U. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“Cerca del rebaño hispano. El volante negocia su llegada a Unión Española. Está muy avanzado, pero nada cerrado todavía”, informó Cristóbal de Pablo para Independencia Hispana sobre el centrocampista de 22 años que suma 27 encuentros con el Romántico Viajero.

U de Chile: Renato Cordero está cerca de ser refuerzo de Unión Española

Como la U de Chile fichó como refuerzo al paraguayo Lucas Romero para la mitad de la cancha, a Renato Cordero no le quedó otra que buscar otro préstamo. Tal como hizo Jeison Fuentealba, quien se mantuvo en el Campanil para disputar la división de honor en el fútbol chileno.

En caso de que se resuelva, esta movida confirmará la tónica del último tiempo entre hispanos y azules. Por ejemplo, el zaguero central Bianneider Tamayo vio acción en la Furia Roja durante la recta final de la campaña que terminó con el descenso hispano. Cómo olvidar al uruguayo Fabricio Formiliano, quien recaló en Santa Laura tras salir libre de la U.

Bianneider Tamayo en acción durante su préstamo a Unión Española. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Lo propio hizo Renato Huerta, aunque tuvo mucha menos participación que Tamayo, quien regresó al Bulla y forma parte del plantel que adiestra Francisco Meneghini. En tanto, el extremo zurdo le dijo adiós al CDA nuevamente y se integró a Cobresal.