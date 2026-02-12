Es tendencia:
“Conmigo no”: Guarello protagoniza acalorado debate con streamer argentino que ningunea a Zamorano

La disputa internacional entre ambas figuras continúa y durante esta jornada vivió un nuevo capítulo que dio de qué hablar.

Por Franco Abatte

El comunicador chileno respondió al llamado del otro lado de la cordillera y protagonizó un duro cruce con el polémico streamer trasandino.
La disputa entre Juan Cristóbal Guarello y el streamer argentino Gustavo Salvestrini, alias Gustav, sigue sumando capítulos luego de que el trasandino ninguneara a Ronaldo, el “Fenómeno”, al asegurar que Martín Palermo fue mejor ‘9’.

Esas declaraciones llegaron a oídos de Guarello, quien en su programa La Hora de King Kong, respondió con dureza: “Hay un hue… en Argentina, medio guatón y chascón, que dice que Palermo fue mejor que Ronaldo (…) Yo te voy a decir que Iván Zamorano fue mejor que Palermo”.

La respuesta en Argentina no tardó. El streamer replicó sin filtro: “¿Pueden poner el video con subtítulos? No entendí nada. ¿Cuántas Champions ganó Ronaldo? Palermo hacía goles sin querer, les hizo goles a todos. Es el mejor 9 de la historia. A Zamorano no lo conoce nadie”, lanzó.

Guarello encara a polémico streamer argentino: “Conmigo no”

El cruce tuvo un nuevo episodio, esta vez en vivo. Todo ocurrió en el programa Digamos Todo de Picado TV, en Argentina, donde Guarello fue invitado y terminó cara a cara con Gustav.

El momento más tenso llegó cuando el comunicador chileno fue reprochado por el streamer al señalarle que estaba haciendo un “monólogo” y comenzó a enumerar delanteros que, según él, fueron mejores que Zamorano: “Acá tengo una lista de mejores 9 que Iván Zamorano. Empiezo: Mauro Boselli, Pepe Sand, Lucas Viatri…”.

Ahí cambió el tono.Guarello lo frenó en seco: “No, no, no. Si vas a hacer stand-up, oye gordito, para. Conmigo no. O lo hablamos en serio acá, pero conmigo no, compadre. A mí no me vas a cancherear. Yo creí que esto era algo serio, pero aparece un gordo payaso cuyo único mérito es ser hijo de un contador de Boca”, respondió.

Entre risas en el estudio, Gustav retrucó con un “Entró la bala”, a lo que Guarello volvió a contestar: “Conmigo no, compadre. Yo sé que estás hablando para la gilada”.

Si bien la participación del chileno se extendió por varios minutos después y luego se tocaron otros temas, el extracto del cruce entre ambos se viralizó rápidamente en redes sociales, generando reacciones entre los hinchas chilenos y argentinos tomando partido en la polémica.

