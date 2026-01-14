Es tendencia:
“¡Así se marca una chilena!”: el mega golazo de Iván Zamorano que recordó Real Madrid

Los Merengues subieron uno de los mejores tantos de la carrera del chileno, con una verdadera acrobacia en 1994.

Por César Vásquez

Iván Zamorano jugó cuatro temporadas en Real Madrid.
© ArchivoIván Zamorano jugó cuatro temporadas en Real Madrid.

Iván Zamorano dejó una huella imborrable en Real Madrid y cada vez que pueden, este club lo recuerda. Ahora lo hicieron con un increíble gol de chilena del chileno.

Bam Bam es uno de los mejores jugadores que ha nacido en suelo nacional. Desde joven comenzó a brillar en Cobresal y el resto es historia: Sevilla, Real Madrid, Inter de Milán, América y Colo Colo disfrutaron de su gran calidad frente al arco rival.

El golazo de Zamorano

Iván Zamorano llegó en 1992 a Real Madrid con una mochila llena de sueños e ilusiones. Se transformó en el primer y hasta ahora, único chileno en defender la camiseta de uno de los clubes más grandes del mundos. Además, no estuvo de paso, ya que marcó época en el Santiago Bernabéu.

Con la “9” en la espalda, Zamorano estuvo cuatro temporadas en el equipo de Chamartín, donde jugó 173 partidos y anotó 101 goles. Ganó la Copa del Rey, la Supercopa de España y La Liga, donde además fue el Pichichi, premio que acredita al máximo artillero del torneo.

Si bien la calidad de los goleadores se suele medir por la cantidad de anotaciones, Bam Bam era mucho más que eso. Por esta razón, Real Madrid a través de sus redes sociales subió el recuerdo de uno de los mejores tantos del maipucino.

En la temporada 1993/1994, los Merengues vencieron por 4-1 a Albacete en condición de visita. Dos tantos fueron de Zamorano, pero uno de ellos con una acrobacia extraordinaria, la cual lleva en todo el mundo la nacionalidad de su país. “¡Así se marca una chilena!”, escribieron desde Real Madrid.

Los hinchas merengues y también los chilenos, dedicaron cariñosos comentarios a Iván El Terrible, quien a casi 20 años de haber partido de Real Madrid, sus goles siguen generando ruido y buenos recuerdos entre los seguidores de la Casa Blanca.

