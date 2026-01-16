Colo Colo se impuso por penales (4-3) ante Olimpia de Paraguay, en Montevideo, Uruguay, en el primer partido del Cacique este 2026. El partido amistoso se disputó en el marco de la Serie Río de La Plata, con el arquero Fernando De Paul como figura en los albos.

El Tuto contabilizó varias tapadas importantes en el tiempo reglamentario, y en los penales volvió a brillar al contener dos disparos de los paraguayos.

“Estamos contentos porque comenzamos bien el año. Venimos de una pretemporada muy buena en Pirque. Al ser el primer partido puede haber imprecisiones“, dijo De Paul a la transmisión de ESPN.

Tuto De Paul capitán de Colo Colo

Agregó: “pero estoy contento por los chicos, hicimos un esfuerzo muy importante. Es bueno tener este tipo de partidos. Son buenos rivales y nos sirven para medirnos“.

Por último, Tuto De Paul se refirió a la capitanía. Pese a estar en la cancha Arturo Vidal, el arquero portó la jineta de Colo Colo revelando que será el segundo capitán albo este 2026, tras Esteban Pavez, y por sobre el King.

“Ser capitán en Colo Colo es un privilegio muy grande. Agradecido de mis compañeros y el técnico me da esa confianza. Estoy en un club muy importante. Espero hacerlo de la mejor manera“, sentenció el argentino nacionalizado chileno.

Ahora Colo Colo se mantendrá en Montevideo para enfrentar este domingo 18 de enero a Alianza Lima, en un clásico de fraternidad, también por la Serie Río de La Plata.