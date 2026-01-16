Colo Colo comenzó el 2026 con un triunfo, pero no es lo único que tiene para celebrar. El Cacique ya tiene todo listo para sumar a su nuevo centrodelantero, el que llega desde Rancagua: Maximiliano Romero.

Luego de su triunfo en penales frente a Olimpia, en el Eterno Campeón festeja el arribo de su próximo 9. Uno que llega para tomar el lugar que dejó vacante Salomón Rodríguez y que dejó un buen recuerdo en la segunda rueda del año pasado.

Si bien falta la aprobación en el directorio de Blanco y Negro este viernes, el atacante ya está en Uruguay listo para sumarse a la pretemporada. Es por ello que desde el camarín albo sacaron la voz y dejaron claro que le tienen mucha fe.

Fernando Ortiz se frota las manos con la llegada de Maximiliano Romero a Colo Colo

Colo Colo ya tiene todo listo para recibir a su nuevo centrodelantero. El Cacique aseguró el fichaje de Maximiliano Romero, quien llega luego de una segunda rueda con O’Higgins en la que se hizo figura de la Liga de Primera.

Maximiliano Romero tiene todo listo y sólo espera el OK de la dirigencia para ser refuerzo de Colo Colo. Foto: Photosport.

El goleador argentino de 27 años ya está en Uruguay para sumarse a la pretemporada y conocer a Fernando Ortiz, quien ya lo espera. “No lo he visto todavía. Me lo comunicó recién el presidente“, dijo el DT tras el triunfo ante Olimpia.

Publicidad

Publicidad

Aunque más allá de evitar detalles, el técnico de Colo Colo valoró el aporte que puede darle al plantel. “Es un jugador importante para la plantilla. Es un jugador interesante“.

ver también ¡Quiebre! Damián Pizarro causa un terremoto entre Colo Colo y Fernando Felicevich

El Cacique hace una apuesta no menor con el fichaje de Maximiliano Romero. En la primera parte del 2025 tuvo una lesión muscular que no le permitió jugar en Argentinos Juniors y lo llevó a firmar con O’Higgins para relanzar su carrera.

Con su llegada, el Eterno Campeón cierra sus prioridades en el mercado de fichajes del fútbol chileno y le da en el gusto a Fernando Ortiz. Ahora quedará esperar para ver si hay alguna salida más para la que sea necesario volver a buscar algún otro refuerzo.

Publicidad

Publicidad

Maximiliano Romero está a nada de transformarse en flamante refuerzo de Colo Colo para el 2026. El Cacique suma un nuevo centrodelantero y ruega para que le dé resultados después del paso de un Salomón Rodríguez que no dio el ancho.

¿Cuáles fueron los números de Maximiliano Romero en 2025?

Maximiliano Romero será refuerzo de Colo Colo en 2026 luego de haber disputado un total de 16 partidos oficiales en la temporada 2025. En ellos aportó con 7 goles y 2 asistencias en los 1.032 minutos que acumuló dentro de la cancha, principalmente con O’Higgins.