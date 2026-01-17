Es tendencia:
¡Triunfazo! Betis de Manuel Pellegrini vence a Villarreal y queda cerca de zona de Champions

El equipo del ingeniero venció por 2-0 al Submarino Amarillo, club que venía en el 3° lugar de La Liga.

Por César Vásquez

Pellegrini se ilusiona con la Champions.
Real Betis de Manuel Pellegrini consiguió un triunfo muy importante en La Liga, donde derrotó a Villarreal y se acercó a uno de los grandes objetivos de la presente campaña.

Los Verdiblancos hace rato que vienen pisando fuerte de la mano del Ingeniero, siendo también protagonistas a nivel internacional. Claro que les ha faltado “la chaucha pal peso” para jugar la UEFA Champions League. Pues bien, esa deuda la podrían saldar esta temporada.

Triunfo del Betis de Pellegrini

En la 20° fecha de La Liga, Real Betis recibía en condición de local a Villarreal. Los Verdiblancos venían de triunfar en la semana por Copa del Rey ante Elche, pero ahora el desafío era muy distinto, ya que se medían ante uno de los mejores clubes de España.

El Submarino Amarillo llegaba al duelo en el 3° lugar del campeonato y con ocho triunfos en los últimos nueve partidos de La Liga. Antecedentes que asustarían a cualquiera, pero no al equipo que dirige Manuel Pellegrini, quien pudo celebrar ante el club que comandó entre 2004 y 2009.

Real Betis se impuso por 2-0 ante Villarreal y sube como un avión en La Liga. Luego de un primer tiempo bastante apretado, definieron todo en el complemento gracias a los goles de Aitor Ruibal y Pablo Fornals en el 57′ y 83′, respectivamente.

Con la victoria, los andaluces quedaron en el 6° puesto con 32 puntos, a 6 unidades de Atlético Madrid, último club que hoy está yendo a la UEFA Champions League. Sin embargo, el fútbol español podría sumar un quinto cupo según su rendimiento a nivel europeo.

Si se da que España gane un pasaje extra a Champions, ahí es donde Espanyol en el 5° lugar con 34 puntos aparece mucho más alcanzable para Real Betis. Además, queda mucho paño por cortar en La Liga. El ingeniero quiere volver a dirigir en el torneo de clubes más importante de Europa.

