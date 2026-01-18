Unión Española es protagonista de una polémica a espera del inicio de la Primera B. El histórico equipo nacional que viene de perder la categoría y caer al ascenso podría perder un reciente refuerzo y referente… por decisión propia.

Los hechos detonaron este pasado sábado, tras la derrota por 1-0 en el amistoso contra San Luis de Quillota. El entrenador Gonzalo Villagra dejó fuera de la citación a Emiliano Vecchio.

Tras el duelo el DT explicó tajante que “desde mi punto de vista (Vecchio) no está en condiciones de ser citado. Se ha tenido que ausentar de algunos entrenamientos por diversos motivos y aún no está en condiciones de participar“.

¿UE pierde refuerzo y despide a Vecchio?

Pero no es lo único: según detalla el reportero Juan Pablo Espinosa, del medio partidario Independencia Hispana, en el Santa Laura la directiva de UE ya estudia desvincular al ex mediocampista de Colo Colo mediante despido.

Polémica en Unión: la directiva y el DT de las mechas con Emiliano Vecchio.

“Con un pie fuera Vecchio. Tras un extenso reporteo, la directiva de Unión Española está evaluando considerablemente rescindir el contrato de Emiliano Vecchio. Esto se debe a un conflicto interno con el gerente, Sabino Aguad, y sus ausencias a entrenamientos“, explicó.

El volante argentino de 37 años fue anunciado hace sólo unas semanas como refuerzo de Unión Española, con la convicción de liderar la lucha por el ascenso, tras un breve paso por Regatas San Nicolás, del Torneo Regional Federal Amateur de Argentina.

Vecchio ya había defendido en 2012 y 2024 a Unión Española, club que además de Vecchio tiene entre sus refuerzos para 2026 a Patricio Rubio, Julio Fierro, Martín Ormeño, Mitchell Wassanne y Juan Pablo Gómez.