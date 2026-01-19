Claudio Borghi analizó en exclusiva con Redgol el experimento que vive Arturo Vidal en Colo Colo. El Bichi se refirió a la prueba del King como defensor central y puso el acento en los riesgos que implica esa posición, especialmente cuando se trata de salida limpia desde el fondo.

“Lo está probando”, señaló Borghi, dejando en claro que todavía no se trata de una decisión definitiva, sino de un ensayo que necesita tiempo y análisis antes de sacar conclusiones.

El campeón del mundo con Argentina explicó que el principal problema no pasa solo por la posición, sino por las consecuencias que tienen las pérdidas de balón cuando se juega tan atrás.

Colo Colo perdió 3-2 con Alianza Lima. Arturo Vidal jugó nuevamente como defensa central

El riesgo de Vidal como defensa central

“Perdió pelotas saliendo”, advirtió Borghi, marcando uno de los puntos que más le generan dudas del nuevo rol del mediocampista en la defensa. En esa zona, cada error se transforma en una jugada peligrosa para el rival.

“Según la posición del campo en que juegas, esas pelotas perdidas pasan a ser trascendentes o no”, agregó, remarcando que no es lo mismo equivocarse en el mediocampo que hacerlo como último hombre.

Borghi profundizó aún más en su análisis y explicó por qué la posición de central expone mucho más a Vidal. “Si juegas más adelante, tienes más respaldo de compañeros, acá es el último y eso tiene más consecuencias”.

Finalmente, el Bichi dejó abierta la discusión y apuntó a un tema colectivo. “Se equivocó y es para evaluar, si es responsabilidad continua suya o si quiere salir jugando y el equipo no está preparado para eso”, cerró, dejando claro que el debate recién comienza en Macul.