¡Comienza la temporada 2026! Este martes 20 de enero se da inicio a la nueva temporada del fútbol chileno con el primer duelo de semifinales del nuevo formato de la Supercopa de Chile, que deja atrás su versión de duelo de campeones y pasa a jugarse en un ‘Final Four’ con, además de los campeones de la Liga de Primera y Copa Chile, el segundo en la tabla anual y el finalista de la Copa Chile.

En esta oportunidad, la Supercopa se jugará en su totalidad en el Estadio Sausalito de Viña del Mar y su primer desafío se juega esta jornada con la Universidad Católica, 2.ª en la tabla anual 2025, y Huachipato, flamante campeón de la Copa Chile 2025, como protagonistas. Sigue el relato en vivo y minuto a minuto de este duelo, a continuación.

Sigue el MINUTO A MINUTO de U. Católica vs. Huachipato por la Supercopa 2026