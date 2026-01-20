Es tendencia:
Supercopa de Chile

U. Católica vs. Huachipato MINUTO A MINUTO: Formaciones, horario y todos los detalles de la semi de la Supercopa

Sigue el relato virtual del encuentro que da inicio a la temporada de manera oficial del fútbol chileno por la primera semifinal de la Supercopa de Chile 2026.

Por Franco Abatte

Acereros y cruzados definen al primer finalista de la Supercopa 2026.
© EDUARDO FORTES/PHOTOSPORTAcereros y cruzados definen al primer finalista de la Supercopa 2026.

¡Comienza la temporada 2026! Este martes 20 de enero se da inicio a la nueva temporada del fútbol chileno con el primer duelo de semifinales del nuevo formato de la Supercopa de Chile, que deja atrás su versión de duelo de campeones y pasa a jugarse en un ‘Final Four’ con, además de los campeones de la Liga de Primera y Copa Chile, el segundo en la tabla anual y el finalista de la Copa Chile.

En esta oportunidad, la Supercopa se jugará en su totalidad en el Estadio Sausalito de Viña del Mar y su primer desafío se juega esta jornada con la Universidad Católica, 2.ª en la tabla anual 2025, y Huachipato, flamante campeón de la Copa Chile 2025, como protagonistas. Sigue el relato en vivo y minuto a minuto de este duelo, a continuación.

Sigue el MINUTO A MINUTO de U. Católica vs. Huachipato por la Supercopa 2026

LOS ACEREROS LLEGAN AL SAUSALITO

Al igual que la UC, Huachipato ya se encuentra en el Sausalito para la semifinal de la Supercopa.

¡LA UC YA ESTÁ EN EL SAUSALITO!

El conjunto cruzado llegó al Sausalito de Viña del Mar; así está el camarín cruzado para animar este partidazo por la Supercopa 2026.

¿DÓNDE VER LA SUPERCOPA DE CHILE 2026?

¡El renovado formato de la Supercopa de Chile tiene señal confirmada!

El partido entre cruzados y acereros, así como toda la Supercopa, será transmitido por TV a través de TNT SPORTS Premium y de manera online y en vivo a través de la plataforma HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

LOS CITADOS POR HUCHIPATO PARA ENFRENTAR A LA UC

Estos son los jugadores acereros que dirán presente en la semifinal frente a la UC.

¿A QUÉ HORA SE JUEGA HOY LA SUPERCOPA 2026?

El enfrentamiento entre Huachipato y Universidad Católica por la primera semifinal de la Supercopa de Chile se juega este martes 20 de enero a partir de las 19:00 horas de Chile en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.

¡BIENVENIDOS A LA COBERTURA DE LA PRIMERA SEMIFINAL DE LA SUPERCOPA 2026!

¡Bienvenidos, amigos de RedGol!

Este martes 3 de enero se da inicio a la temporada 2026 del fútbol chileno con el primer encuentro de esta renovada versión de la Supercopa de Chile, con formato 'Final Four', entre acereros y cruzados.

