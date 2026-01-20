Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Supercopa de Chile

Coquimbo Unido vs. Deportes Limache: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver EN VIVO la semifinal de la Supercopa de Chile

El cuadro pirata, campeón del Campeonato Nacional, enfrenta a Limache este miércoles.

Por Franccesca Arnechino

Sigue a Redgol en Google!
Coquimbo Unido enfrenta a Limache por semifinales de la Supercopa de Chile.
© ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORTCoquimbo Unido enfrenta a Limache por semifinales de la Supercopa de Chile.

Coquimbo Unido inicia la temporada 2026 tras un año histórico, marcado por la obtención del primer título de su historia en el Campeonato Nacional. El cuadro pirata buscará mantener el nivel y responder también en el plano internacional, partiendo con la semifinal de la Supercopa ante Deportes Limache, subcampeón de la Copa Chile.

Torneo que marcará el arranque del fútbol chileno con un nuevo formato: cuatro equipos, duelos a partido único y sede fija en el Estadio Sausalito de Viña del Mar. Coquimbo Unido, Universidad Católica, Huachipato y Deportes Limache animarán el certamen, que se definirá con dos semifinales y una final para coronar al primer campeón del año.

Coquimbo vs. Limache: Horario y dónde ver EN VIVO

Coquimbo Unido vs. Deportes Limache juegan este miércoles 21 de enero, desde las 19:00 hrs. en el Estadio Sausalito, Viña del Mar, por semifinales de la Supercopa de Chile.

El partido entre Piratas y Tomateros, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)
ANFP confirma Sausalito como Centro de Acopio en Supercopa

ver también

ANFP confirma Sausalito como Centro de Acopio en Supercopa

Los ganadores de ambos encuentros disputarán la final el domingo 25 de enero, en el mismo recinto.

Programación La Supercopa 2026

La programación comenzará este martes 20 de enero, con el duelo entre Huachipato y Universidad Católica, mientras que el miércoles 21 se enfrentarán Coquimbo Unido y Deportes Limache.

Publicidad

Martes 20 de enero

  • 19:00 horas | Huachipato vs. Universidad Católica
  • Estadio Sausalito, Viña del Mar
  • TNT Sports Premium y HBO Max

Miércoles 21 de enero

  • 19:00 horas | Coquimbo Unido vs. Deportes Limache
  • Estadio Sausalito, Viña del Mar
  • TNT Sports Premium y HBO Max

Domingo 25 de enero

  • 19:00 horas | Final
  • Estadio Sausalito, Viña del Mar
  • TNT Sports Premium y HBO Max
Publicidad

Lee también
Vuelve el fútbol chileno: Dónde ver la Supercopa de Chile
Chile

Vuelve el fútbol chileno: Dónde ver la Supercopa de Chile

Montecinos y su elección de ir a Limache: “Pude jugar afuera, pero…”
Chile

Montecinos y su elección de ir a Limache: “Pude jugar afuera, pero…”

¡Se supo todo! La razón detrás del 'cambio de camiseta' de Limache
Chile

¡Se supo todo! La razón detrás del 'cambio de camiseta' de Limache

La reacción del Club Social ante la movida estratégica de Mosa
Colo Colo

La reacción del Club Social ante la movida estratégica de Mosa

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo