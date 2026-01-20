Coquimbo Unido inicia la temporada 2026 tras un año histórico, marcado por la obtención del primer título de su historia en el Campeonato Nacional. El cuadro pirata buscará mantener el nivel y responder también en el plano internacional, partiendo con la semifinal de la Supercopa ante Deportes Limache, subcampeón de la Copa Chile.
Torneo que marcará el arranque del fútbol chileno con un nuevo formato: cuatro equipos, duelos a partido único y sede fija en el Estadio Sausalito de Viña del Mar. Coquimbo Unido, Universidad Católica, Huachipato y Deportes Limache animarán el certamen, que se definirá con dos semifinales y una final para coronar al primer campeón del año.
Coquimbo vs. Limache: Horario y dónde ver EN VIVO
Coquimbo Unido vs. Deportes Limache juegan este miércoles 21 de enero, desde las 19:00 hrs. en el Estadio Sausalito, Viña del Mar, por semifinales de la Supercopa de Chile.
El partido entre Piratas y Tomateros, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.
Estos son los canales según tu cableoperador:
TNT Sports Premium
- VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
- DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
- ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
- CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
- GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
- MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
- ZAPPING: 99 (HD)
Los ganadores de ambos encuentros disputarán la final el domingo 25 de enero, en el mismo recinto.
Programación La Supercopa 2026
La programación comenzará este martes 20 de enero, con el duelo entre Huachipato y Universidad Católica, mientras que el miércoles 21 se enfrentarán Coquimbo Unido y Deportes Limache.
Martes 20 de enero
- 19:00 horas | Huachipato vs. Universidad Católica
- Estadio Sausalito, Viña del Mar
- TNT Sports Premium y HBO Max
Miércoles 21 de enero
- 19:00 horas | Coquimbo Unido vs. Deportes Limache
- Estadio Sausalito, Viña del Mar
- TNT Sports Premium y HBO Max
Domingo 25 de enero
- 19:00 horas | Final
- Estadio Sausalito, Viña del Mar
- TNT Sports Premium y HBO Max