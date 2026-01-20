La temporada del fútbol chileno arranca con una nueva edición de la Supercopa 2026, certamen que este año presenta un nuevo formato. La competencia reunirá a cuatro equipos y se disputará a partido único en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, ciudad que será sede de todos los encuentros.

El torneo contará con la participación del campeón del Campeonato Nacional, Coquimbo Unido, y su subcampeón, Universidad Católica, junto al campeón de la Copa Chile, Huachipato, y su subcampeón, Deportes Limache.

Los equipos se enfrentarán en dos semifinales y una gran final para definir al primer campeón de la temporada. Te contamos cómo ver todos los partidos del torneo.

¿Dónde ver los partidos de la Supercopa en Chile?

TNT Sports será el encargado de llevar toda la emoción de La Supercopa 2026 a los hogares del país, con transmisiones en vivo, cobertura previa y post partido, además el análisis de su equipo de especialistas, reafirmando su compromiso con el fútbol chileno y con los principales hitos del calendario deportivo nacional.

Los ganadores de ambos encuentros disputarán la final el domingo 25 de enero, en el mismo recinto.

ver también El canal que transmite Huachipato vs. U. Católica por la Supercopa de Chile

Programación La Supercopa 2026

La programación comenzará este martes 20 de enero, con el duelo entre Huachipato y Universidad Católica, mientras que el miércoles 21 se enfrentarán Coquimbo Unido y Deportes Limache.

Martes 20 de enero

19:00 horas | Huachipato vs. Universidad Católica

Estadio Sausalito, Viña del Mar

TNT Sports Premium y HBO Max

Publicidad

Publicidad

Miércoles 21 de enero

19:00 horas | Coquimbo Unido vs. Deportes Limache

Estadio Sausalito, Viña del Mar

TNT Sports Premium y HBO Max

Domingo 25 de enero