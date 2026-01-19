La ANFP informó mediante sus redes sociales que el Estadio Sausalito funcionará como Centro de Acopio de agua en el contexto de las semifinales de la Supercopa del fútbol chileno, iniciativa que se extenderá desde el lunes 19 hasta el miércoles 21 de enero.

Recordemos que el torneo nacional comenzará este martes 20 de enero a las 19:00 horas, con el duelo entre Huachipato y Universidad Católica, mientras que la otra semifinal se disputará el miércoles 21, a la misma hora, enfrentando a Coquimbo Unido y Deportes Limache.

El anuncio de la ANFP previo a la Supercopa

“En medio de los preparativos de la Supercopa, los equipos de la ANFP estarán recibiendo donaciones de privados y particulares, acopiando agua en el Estadio Sausalito para ir en apoyo de las comunidades afectadas por los incendios forestales en las regiones del Biobío y Ñuble “, señalaron en el comunicado a través de la cuenta de Instagram.

Actualmente, se registran 33 focos activos en combate a nivel nacional, con una superficie afectada que supera las 24 mil hectáreas. Ante la gravedad del escenario, el Gobierno decretó toque de queda en varias comunas de la Región del Biobío, mientras que, por ahora, la medida fue descartada en Ñuble.

En tanto, el presidente Gabriel Boric confirmó que la tragedia ya deja al menos 18 personas fallecidas, marcando uno de los episodios más duros de los últimos años.

Programación de la Supercopa de Chile 2026

20 de enero: Huachipato (Campeón de la Copa Chile 2025) vs Universidad Católica (segundo lugar de la Liga de Primera) a las 19:00 horas en el Estadio Sausalito.

(Campeón de la Copa Chile 2025) (segundo lugar de la Liga de Primera) 21 de enero: Coquimbo Unido (Campeón de la Liga de Primera 2025) vs Deportes Limache (finalista de la Copa Chile 2025) a las 19:00 horas en el Estadio Sausalito.

* La gran final está programada para celebrarse el domingo 25 de enero a partir de las 19:00 horas, también en el Estadio Sausalito.