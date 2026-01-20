Colo Colo ha tenido un movido mercado de fichajes en el fútbol chileno para el 2026. El Cacique ha sumado algunos refuerzos con los que parecía cerrar su plantel, pero en las últimas horas un puesto se ha transformado en prioridad.

Después de los primeros amistosos de pretemporada, Fernando Ortiz entendió que necesita un nuevo arquero para presionar a Fernando De Paul. Las opciones que han aparecido son varias, con un nombre al que miran desde el 2025: Jaime Vargas.

El portero de Deportes Recoleta apareció en la órbita del Eterno Campeón hace algunas semanas, pero las cosas se fueron congelando hasta que no aseguraran los otros puestos. Y si bien pareciera que ha perdido terreno, este fin de semana tendrá una oportunidad de oro para convencer al Tano.

Jaime Vargas y su prueba de fuego para convencer a Colo Colo

Uno de los candidatos al arco de Colo Colo podrá mostrarse frente a Fernando Ortiz. Jaime Vargas espera por su gran oportunidad ante el Cacique, la que podría asegurar este mismo fin de semana.

Jaime Vargas irá al Estadio Monumental para enfrentar a Colo Colo y convencer a Fernando Ortiz de que es el arquero que necesita. Foto: Photosport.

Mientras el Eterno Campeón se encuentra en Uruguay disputando la Serie Río de La Plata, se confirmó un nuevo amistoso. Fue el periodista Cristián Alvarado quien en Los Tenores de Radio ADN contó los detalles.

Publicidad

Publicidad

“Colo Colo suma práctica el sábado con Recoleta“, dijo el reportero albo en el show radial. Aunque el foco estuvo en que esto permitirá que Jaime Vargas vaya al Estadio Monumental a una especie de prueba.

ver también ¡Desde México! El tapado que tiene Colo Colo para 2026 ante la inminente salida de Lucas Cepeda

En el encuentro, Fernando Ortiz podrá ver en terreno a uno de los porteros que ha buscado la dirigencia de Blanco y Negro. Eso sí, esto no asegura que vaya a llegar ni mucho menos, pero sí le da una chance que los otros dos que hay en la carrera no tendrán hasta antes del inicio de la Liga de Primera 2026.

Quedará esperar para ver cómo es que dentro del Eterno Campeón definen esta situación. La idea es darle en el gusto al DT y, con ingresos frescos con las salidas de Alan Saldivia, Vicente Pizarro y Lucas Cepeda, podría haber novedades en los próximos días.

Publicidad

Publicidad

Colo Colo sigue buscando un arquero para meterle presión a Fernando De Paul. El Cacique está tratando de encontrar puestos en un mercado donde se le achicó la lista al tener prácticamente llenos los cupos de extranjeros.

¿Cuáles fueron los números de Jaime Vargas en 2025?

Jaime Vargas tendrá una prueba de fuego para convencer a Colo Colo luego de haber disputado un total de 32 partidos oficiales con Deportes Recoleta. En ellos dejó su arco en cero en 10 ocasiones y recibió 39 goles en los 2.880 minutos que estuvo en la cancha.