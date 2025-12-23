El mercado de fichajes para la temporada 2026 ha estado movido en los grandes, al punto de que hay Superclásico por un nombre. Colo Colo está interesado en un portero para meterle presión a Fernando De Paul, pero uno de los candidatos apareció en la carpeta de la U de Chile.

Sólo con competencia local el año que viene, en el Eterno Campeón no quieren comprar por comprar. La salida de Brayan Cortés todavía no se concreta y Esteban Andrada parece alejarse, lo que le deja la pista servida a quien estaba detrás en la fila.

Sin embargo, cuando todo apuntaba a que su más clara opción era el Cacique, el Romántico Viajero se metió a la pelea. Esto, luego de tener casi listo al técnico que reemplazará a Gustavo Álvarez.

Colo Colo y la U se pelean a Jaime Vargas

El futuro del arco en 2026 ha sido tema tanto en Colo Colo como en la U. Ambos clubes están interesados en reforzar su portería y ambos están apuntando al mismo nombre: Jaime Vargas.

Jaime Vargas interesaba en Colo Colo y parecía ir a paso firme, pero la U se metió en medio. Foto: Photsoport.

Si bien en las últimas semanas han aparecido como candidatos Sebastián Pérez (Palestino), Tomás Ahumada (Audax Italiano) y Gabriel Arias (Racing, ARG), no son los únicos. En la edición de este martes de Los Tenores de Radio ADN el periodista Danilo Díaz escuchó estas opciones e interrumpió de inmediato. “Ojo, ojo…“, comenzó señalando.

Publicidad

Publicidad

Ahí el reportero reveló que el joven portero de Deportes Recoleta también es opción en la U. “Vargas puede entrar a la pelea. No se ha resuelto en Colo Colo, que tenía la intención de Andrada“.

ver también Eduardo Vargas tiene acuerdo para ser refuerzo de U de Chile, aunque falta un detalle

En Colo Colo todo depende de lo que pase con Brayan Cortés. Eduardo Villanueva, canterano albo, está esperando su oportunidad pero todo indica de que el Cacique apostará por traer un nombre en ese puesto.

Ante las dudas que esto genera, Danilo Díaz fue claro en señalar que el guardameta de Deportes Recoleta ya tiene la experiencia que el formado en Macul no. “Es un arquero ya con 60 partidos“.

Publicidad

Publicidad

Colo Colo y la U ahora están peleando por el fichaje de Jaime Vargas para el 2026. El Cacique y el Bulla animan un interesante Superclásico por uno de los jugadores de mayor proyección en nuestro país.

¿Cuáles fueron los números de Jaime Vargas en 2025?

Jaime Vargas interesa en Colo Colo y la U luego de haber disputado un total de 32 partidos oficiales con Deportes Recoleta. En ellos dejó su arco en cero en 10 ocasiones y recibió 39 goles en los 2.880 minutos que estuvo dentro de la cancha.