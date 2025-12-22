Es tendencia:
U. de Chile

No va más en la U: los millones que llevan a Lucas Di Yorio al fútbol mexicano

El delantero finalmente arma las maletas y deja el Romántico Viajero para seguir con su carrera en el extranjero. Esto pagaron a los dueños de su pase.

Por Jp Viluñir Silva

Lucas Di Yorio deja la U y se sube al avión rumbo a México a reemplazar a un chileno.
© DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORTLucas Di Yorio deja la U y se sube al avión rumbo a México a reemplazar a un chileno.

El mercado de fichajes se mueve y en la U de Chile tienen una importante salida para el 2026. El Romántico Viajero se despide de Lucas Di Yorio, su goleador esta temporada, quien arma las maletas para subir al avión rumbo a México.

Si bien en un momento se plantearon hacer efectiva la compra del pase, la dirigencia de Azul Azul finalmente se echó para atrás. El Athletico Paranaense no estaba dispuesto a negociar un nuevo préstamo y le buscó otro destino.

Es así como en las últimas horas el elenco brasileño llegó a buen puerto en las negociaciones con el principal interesado: Santos Laguna. El atacante llega al elenco mexicano para reemplazar nada menos que a un chileno, el que regresa a Argentina.

Lucas Di Yorio se va de la U rumbo a México

Lucas Di Yorio arma sus maletas y, luego de no poder ser campeón con la U, mira a nuevos horizontes. Aunque para el delantero no son tan nuevos, ya que vuelve a una liga en la que ya estuvo como la Liga MX.

Lucas Di Yorio no seguirá en la U en el 2026 y se va al Santos Laguna de México. Foto: Photosport.

Luego de haber defendido las camisetas del León y Pachuca, el atacante regresa al fútbol mexicano para vestir la del Santos Laguna. El periodista José Juan Vásquez reveló a través de su cuenta de X (ex Twitter) que ya hay acuerdo entre el elenco azteca y el Athletico Paranaense.

Este involucra una cifra no meno por la venta del pase de Lucas Di Yorio, la que la U no pudo (o no quiso) pagar. “Athletico Paranaense cerró el acuerdo con Santos Laguna para vender al delantero en 2,5 millones de dólares“.

Eso no fue todo, ya que el reportero avisó que el atacante está en trámites para solucionar los temas legales. “Realizará los trámites migratorios para trabajar en México“.

Esto deja al Bulla esperando para el gran anuncio que prepara para sus hinchas. Eduardo Vargas llegó a acuerdo para regresar al elenco estudiantil, dejando atrás al 9 que los ayudó en el 2025.

Lucas Di Yorio le dice adiós a la U y regresa al fútbol mexicano para jugar por el Santos Laguna. El Romántico Viajero no pierde el tiempo y reemplaza rápido a quien le dio gran parte de los goles de esta temporada.

¿Cuáles fueron los números de Lucas Di Yorio en la U?

Lucas Di Yorio parte al Santos Laguna y deja de ser jugador de la U, donde logró disputar un total de 43 partidos oficiales en la temporada 2025. En ellos aportó con 14 goles, 2 asistencias y 2.751 minutos dentro de la cancha.

