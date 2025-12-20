Lucas di Yorio tuvo una buena temporada con Universidad de Chile, donde se consolidó como una de las figuras de la ofensiva. Por este motivo, muchos pensaban que la estadía del jugador con los azules podría extenderse. Sin embargo, todo parece indicar que el futuro del jugador está lejos de Chile.

El jugador llegó a préstamo desde Athletico Paranaense de Brasil con opción de compra donde convirtió 12 goles en el Campeonato Nacional en 27 partidos.

A pesar de esto, el futuro del jugador estaba incierto hasta hace algunos días, ya que mientras la U aún no se pronunciaba y desde Brasil aseguraban que no había espacio para él en el Furacao, otro equipo se alzó para fichar sus goles.

El equipo por el que ficharía Lucas Di Yorio

Según revela BOLAVIP, el atacante argentino tendría “prácticamente acordado su traspaso al Santos Laguna de la Liga MX”, añadiendo que la operación avanza con velocidad y lo único que restarían son los detalles finales.

“Desde el entorno del jugador, la sensación es clara: el movimiento es inminente”, explica el medio sobre el futuro de Di Yorio.

Asimismo, comentan que desde el entorno del argentino les revelaron que está muy cerca de cerrarse las negociaciones para que Di Yorio llegue a la Liga MX. “Estaría todo encaminado”, señalan.

Desde Athletico Paranaense descartaron a Di Yorio

Tras terminar el préstamo, y luego de que la U no se manifestó sobre la extensión del vínculo con el jugador, se esperaba su regreso al equipo brasileño que selló su regreso al Brasilerao A para el 2026.

Sin embargo, el medio Bem Paraná reveló que no habría espacio para el jugador para la próxima temporada dentro de la escuadra. “No está en los planes para el próximo año y se espera que sea traspasado nuevamente, ya sea cedido o de forma permanente”.

