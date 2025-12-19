Universidad de Chile vive días claves pensando en el 2026. Los azules esperan que por estas jornadas se destrabe definitivamente el adiós de Gustavo Álvarez, quien dejará el cargo de entrenador tras dos años en el club.

Se espera que una vez con el argentino afuera se aceleren las negociaciones para dar con su reemplazo. Y ojo que hay un candidato que parece tomar la delantera para ser el flamante nuevo DT del bulla.

Hablamos del portugués Renato Paiva, quien desde hace varios días está en la órbita para asumir en el conjunto universitario. Su arribo es de palabras mayores, sobre todo porque hablamos de un entrenador de bastante experiencia en Brasil y en Latinoamérica.

Renato Paiva da paso clave para ser el nuevo DT de Universidad de Chile

Todos los caminos parecer apuntar que Paiva será el nuevo estratega de los azules. Así lo informó el periodista José Tomás Fernández en su cuenta de Twitter, donde aseguró que el luso dio un paso clave para tomar el cargo.

Renato Paiva se acerca a pasos agigantados a la banca de Universidad de Chile. | Foto: Photosport.

El comunicador afirmó que el DT rebajó sus pretensiones salariales y llegó a un acuerdo económico con la gerencia deportiva de la U. Con esto solo faltaría el OK de la cúpula del directorio de Azul Azul para que sea el sucesor de Gustavo Álvarez.

“Veo a la Universidad de Chile como un gigante del campeonato chileno y un club muy importante en el panorama sudamericano. Es un club que lucha constantemente por ser campeón, y por supuesto eso siempre atrae a un entrenador“, declaró Paiva en charla con A Bola. ¿Se dará su arribó en los próximos días?