Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Universidad de Chile

U de Chile logra sorprendente acuerdo de renovación con Charles Aránguiz

El Príncipe celebra un nuevo vínculo con los azules, que se extendió en el tiempo para felicidad de los hinchas azules.

Por Cristián Fajardo C.

Sigue a Redgol en Google!
Charles Aránguiz firmó por dos temporadas en la U.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTCharles Aránguiz firmó por dos temporadas en la U.

Universidad de Chile golpea en el mercado de fichajes para la temporada 2026, donde luego de confirmar un acuerdo para el regreso de Eduardo Vargas, por lo que ahora fue el momento de Charles Aránguiz.

El volante terminó contrato con el final de la temporada, por lo que necesitaba arreglar un nuevo vínculo, que el propio jugador aseguró que restaban algunos detalles.

Fue el diario La Tercera quienes confirman un tremendo acuerdo para mantener a Aránguiz en sus filas, quien se quedará en el cuadro bullanguero por dos temporadas más.

Con esto, arma su columna vertebral, donde también fue renovado Marcelo Díaz, dejando un plantel de la U con varios referentes para el próximo año: sólo falta el entrenador.

Charles Aránguiz será fundamental en el nuevo proyecto de la U. Foto: Javier Vergara/Photosport

Charles Aránguiz será fundamental en el nuevo proyecto de la U. Foto: Javier Vergara/Photosport

Eduardo Vargas tiene acuerdo para ser refuerzo de U de Chile, aunque falta un detalle

ver también

Eduardo Vargas tiene acuerdo para ser refuerzo de U de Chile, aunque falta un detalle

¿Por cuánto tiempo renovó Charles Aránguiz en U de Chile?

Fue el citado medio quienes detallan el nuevo acuerdo de Charles Aránguiz con Universidad de Chile, luego de ser considerado el mejor jugador de la temporada 2025 en el fútbol chileno.

Publicidad

Por lo mismo, el acuerdo fue superior para el volante, entendiendo la importancia en el plantel, donde ahora estará rodeado por referentes y campeones de la Copa Sudamericana 2011.

Charles Aránguiz, el mejor jugador del equipo en 2025, acordó su renovación por dos temporadas más. El puentealtino terminaba su vínculo el 31 de diciembre y se ha convertido en una pieza fundamental para el proyecto de la U”, explicaron.

Con esto, Aránguiz estará en cancha con Marcelo Díaz y Eduardo Varga, armando un plantel muy emotivo para los hinchas, a la espera de poder levantar un título en la Liga de Primera.

Publicidad
Los detalles de la renovación de contrato de Charles Aránguiz en U de Chile

ver también

Los detalles de la renovación de contrato de Charles Aránguiz en U de Chile

Lee también
Las fechas para el regreso del fútbol chileno en la temporada 2026
Chile

Las fechas para el regreso del fútbol chileno en la temporada 2026

Movidas: El millonario bonus que recibe la U de Conce por fichaje de Waterman
Mercado de fichajes 2026

Movidas: El millonario bonus que recibe la U de Conce por fichaje de Waterman

La U vive "horas decisivas" para firmar con este entrenador
U de Chile

La U vive "horas decisivas" para firmar con este entrenador

El primer refuerzo albo: Los números con los que llega Mati Fernández
Colo Colo

El primer refuerzo albo: Los números con los que llega Mati Fernández

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo