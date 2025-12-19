Universidad de Chile golpea en el mercado de fichajes para la temporada 2026, donde luego de confirmar un acuerdo para el regreso de Eduardo Vargas, por lo que ahora fue el momento de Charles Aránguiz.

El volante terminó contrato con el final de la temporada, por lo que necesitaba arreglar un nuevo vínculo, que el propio jugador aseguró que restaban algunos detalles.

Fue el diario La Tercera quienes confirman un tremendo acuerdo para mantener a Aránguiz en sus filas, quien se quedará en el cuadro bullanguero por dos temporadas más.

Con esto, arma su columna vertebral, donde también fue renovado Marcelo Díaz, dejando un plantel de la U con varios referentes para el próximo año: sólo falta el entrenador.

Charles Aránguiz será fundamental en el nuevo proyecto de la U. Foto: Javier Vergara/Photosport

ver también Eduardo Vargas tiene acuerdo para ser refuerzo de U de Chile, aunque falta un detalle

¿Por cuánto tiempo renovó Charles Aránguiz en U de Chile?

Fue el citado medio quienes detallan el nuevo acuerdo de Charles Aránguiz con Universidad de Chile, luego de ser considerado el mejor jugador de la temporada 2025 en el fútbol chileno.

Publicidad

Publicidad

Por lo mismo, el acuerdo fue superior para el volante, entendiendo la importancia en el plantel, donde ahora estará rodeado por referentes y campeones de la Copa Sudamericana 2011.

“Charles Aránguiz, el mejor jugador del equipo en 2025, acordó su renovación por dos temporadas más. El puentealtino terminaba su vínculo el 31 de diciembre y se ha convertido en una pieza fundamental para el proyecto de la U”, explicaron.

Con esto, Aránguiz estará en cancha con Marcelo Díaz y Eduardo Varga, armando un plantel muy emotivo para los hinchas, a la espera de poder levantar un título en la Liga de Primera.

Publicidad

Publicidad