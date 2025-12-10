Universidad de Chile tiene lista la renovación de Charles Aránguiz, en algo que dejó en claro el propio jugador en un mensaje que publicó en sus redes sociales, donde adelantó lo que se viene para la próxima temporada.

“Ahora a descansar y pensar en el próximo año, donde buscaremos ir por todo como esta camiseta lo merece”, fue parte del mensaje del Príncipe donde confirmaba el acuerdo.

En ese sentido, fue la periodista María José Orellana quien entregó más detalles de la situación de Charles Aránguiz con la U, donde asegura que sólo falta que la U lo haga oficial.

Por lo mismo, hubo una conversación en algunos puntos específicos para la renovación del vínculo, por lo que la U abrió las puertas para que el volante siga brillando en los azules.

Charles Aránguiz comandará a la U en 2026. Foto: Andrés Pina/Photosport

¿Por cuánto renovó Charles Aránguiz en U de Chile?

Fue en ESPN Chile donde se contaron los detalles de la renovación de Charles Aránguiz por una temporada más en Universidad de Chile, lo que marca el camino que quieren seguir los azules.

“Aún no está oficializada por parte del club, pero ya está ok. Va a continuar por un año más, hizo una publicación en sus redes sociales ya proyectando lo que va a ser el próximo año con Universidad de Chile”, explicaron.

“Lo que faltaba para la firma eran detalles menores que tienen que ver por cumplimiento de objetivos y con eso ganar algunos bonos mas, la U entiendo que cedió y sacó las cláusulas que Aránguiz no estaba de acuerdo”, detallaron.

Revisa los detalles:

