Universidad de Chile

U de Chile deja escapar otro de sus candidatos a entrenador: “Opciones avanzadas”

El argentino era del interés de la secretaría técnica, pero aseguran que lidera la lista en un cuadro de su país.

Por Cristián Fajardo C.

La U todavía no consigue reemplazo para Gustavo Álvarez.
Universidad de Chile sigue trabajando en el mercado de fichajes para la temporada 2026, donde lo más importante es tener cuanto antes al reemplazante del técnico Gustavo Álvarez.

Si bien la lista de nombres ha sido amplia, hay uno que se apuntaba como regalón de la secretaría técnica por su conocimiento del fútbol chileno: Martín Anselmi.

El argentino tuvo pasos por Unión La Calera, después pasó por Independiente del Valle y hasta en el Porto jugando el Mundial de Clubes, por lo que ahora la U quería tentarlo.

Pero lo que no sabían es que en Argentina estaba prometido como una carta presidencial en Newell’s, por lo que una lista asegura que lo tiene avanzado si es que gana las elecciones del club.

¿Qué pasa con Martín Anselmi en U de Chile?

Luego de olvidarse de la opción de Nicolás Diez, quien renovó hasta 2027 en Argentinos Juniors, otro entrenador se puede bajar de la lista de posibles candidatos en Universidad de Chile.

Se trata de Martín Anselmi, uno que estaba de candidato por la dirigencia de la U, pero que en su país fue tentando por Newell’s, cuadro del que también es hincha, por lo que las noticias no son positivas.

Todo porque Juan Manuel Medina, candidato a vicepresidente de Newells Old Boys, aseguró que lo tienen avanzado en caso de ganar la lista a la presidencia del club rosarino.

“Hoy las dos opciones que tenemos avanzadas son Martín Anselmi y Martín Demichelis”, explicó, lo que lo alejaría como opción en Universidad de Chile y se sumaría a Nicolás Diez como descartado.

