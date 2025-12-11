Universidad de Chile trabaja muy rápido esta semana, donde quieren poner fin al ciclo de Gustavo Álvarez al mando de los azules, luego de que el propio entrenador dispuso poner un fin anticipado.

Por lo mismo, ya se evalúan cartas para su reemplazo, donde el que avanza, al menos en negociaciones, es el portugués Renato Paiva, con quien la U quiere dar un golpe en el mercado de fichajes.

El ex Botafogo y Fortaleza en Brasil, comenzó a liderar una lista que, hasta hace poco, encabezaba Francisco Meneghini, a quien muchos dan como listo con su renovación en O’Higgins.

Algo que, todavía no ha sucedido, por lo mismo, no ha sido borrado en la lista de interés de Universidad de Chile, quienes lo tienen como un plan alternativo si se cae el portugués.

Francisco Meneghini todavía no ha renovado con O’Higgins. Foto: Felipe Zanca/Photosport

¿Qué pasa con el interés de la U en Paqui Meneghini?

Fue el periodista Marco Escobar, de la señal DSports, quien entregó detalles de la situación de Francisco Meneghini, donde deja en claro que no tiene un acuerdo con O’Higgins.

“¿De dónde viene la renovación hasta 2027 de Paqui en O’Higgins? Es falso, no existe negociación aún”, dejó por escrito en sus plataformas digitales para el conocimiento de los hinchas.

Esta postura hace que, pese a perder fuerza, no sea descartado todavía en Universidad de Chile, donde se entiende que los próximos días serán claves para negociar.

La U necesita tener a su entrenador antes de Navidad, de manera que se pueda poner a planificar de forma inmediata la pretemporada, que se dará inicio los primeros días del mes de enero.

