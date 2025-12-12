Universidad de Chile avanza en la opción de contratar a Renato Paiva como nuevo entrenador. Ante este escenario, Walter Montillo tuvo palabras para el portugués.

El Romántico Viajero está en la búsqueda de técnico luego del anuncio de Gustavo Álvarez de no querer seguir en el club. A menos de una semana del término del torneo chileno, todos los caminos apuntan a que el elegido es Paiva.

El consejo de Montillo

Renato Paiva si bien es portugués, ha hecho buena parte de su carrera en Brasil. Dirigió a Bahía, Botafogo y Fortaleza. Quien conoce bien el país de la samba y a Universidad de Chile, es Walter Montillo. Por esta razón, el ex 10 azul habló de la posibilidad que el DT aterrice en el CDA.

ver también “Se equivocaron”: Montillo le pega a la dirigencia de U. de Chile por echar a Larrivey

“El fútbol brasilero, lo vienen demostrando en las copas internacionales, está por encima de todo lo que es Sudamérica. Seguramente que tenga los conocimientos para poder hacerlo“, indicó la Ardilla en una conferencia de prensa organizada por TNT Sports.

Renato Paiva nunca ha dirigido en Chile y aunque como técnico enfrentó a la U en la última Copa Libertadores, Montillo le aconsejó que se interiorice sobre lo que es el Romántico Viajero y los hinchas.

“Cualquiera que venga acá me parece que, si por ahí no es local, lo que yo haría es conocer un poquito lo que le gusta al hincha, las preferencias de algunas posiciones que son importantes para el hincha y después, obviamente, colocar su plan de juego para que nos pueda sacar nuevamente campeones“, complementó.

Publicidad

Publicidad

Montillo fue campeón en 2009 con U. de Chile. Imagen: Photosport

De acuerdo al periodista César Luis Merlo, el arribo de Renato Paiva a Universidad de Chile está muy avanzado. Walter Montillo por su parte, hará su partido de despedida del fútbol el próximo martes 16 de diciembre.