“Ensucia lo deportivo”: El jugador más querido de la U entrega potente reflexión sobre Michael Clark

Siguen los coletazos por la sanción de la CMF sobre Michael Clark. El dirigente recibió una sanción de 65 mil UF y ahora su permanencia como Presidente de Azul Azul pende de un hilo. A tal punto que diversos grupos ya piden su salida del cargo.

Situación que incomoda principalmente a Universidad de Chile que vive momentos claves en el cierre de temporada. Lo que lamentó uno de los jugadores más queridos por los hinchas como Walter Montillo.

ver también ¡No va más! Toby Vega filtra silenciosa movida de Gustavo Álvarez que confirma su adiós en U de Chile

Es que la “Ardilla” habló como fiel seguidor de la U y entregó una potente reflexión sobre lo que ocurre con Clark y la millonaria sanción que cae en su contra. “Esos negocios que aparecen por detrás de lo que es el fútbol. El que más se ensucia es el que hace las cosas mal, pero en una institución tan grande habría que cuidar cada detalle”, lamentó en conversación con Radio Cooperativa.

Pero a su vez, Montillo confesó que tarde o temprano esto terminará afectando en lo deportivo y principalmente al hincha de la U.

La gestión de Clark enfrenta su momento más delicado

“Es una manera de ensuciar lo deportivo. No se puede meter en la misma bolsa a todos, pero no está bueno que pasen estas cosas. El hincha, el que paga su entrada para ver a su equipo lo que menos quiere es que su equipo salga en las noticias por cosas como estas”, agregó el ex futbolista.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo será la despedida de Walter Montillo?

El volante trasandino Walter Montillo se despide oficialmente del fútbol el próximo 16 de diciembre. El “10” disputará su último partido en el Estadio Nacional y lo acompañarán diversas estrellas de Universidad de Chile y de su carrera deportiva.

ver también Walter Montillo confirma a ex capitán de la selección argentina en su despedida del fútbol

“Es para darle un cierre a mi carrera y poder despedir con toda la gente dentro del estadio será espectacular”, recalcó Montillo. Las entradas van desde los $9.900 y están disponibles por Puntoticket.