Las aguas se remecen en Universidad de Chile. Este martes se confirmó la sanción de la CMF (Comisión para el Mercado Financiero) contra ex directores de Sartor y su ex gerente general por infringir ley del mercado de valores. Lo que apunta contra la dirigencia de Azul Azul, especialmente sobre su Presidente Michael Clark.

El dirigente es investigado desde abril y se le indica que debe pagar una multa de UF 65.000. Además el castigo implica que será inhabilitado por 5 años para ejercer cargos directivos.

Pero la incertidumbre ahora queda en entender realmente cómo esto puede afectar a Universidad de Chile en la recta final de la temporada. Lo que explicó con peras y manzanas el periodista Fernando Agustín Tapia. “Esto puede ser un golpe que se traduzca en la cancha”, advirtió de entrada en el programa En Pauta.

El detalle del castigo que recibe Michael Clark de parte de la CMF

¿Cuál es la sanción a Michael Clark?

El periodista Fernando Agustín Tapia apuntó al modus operandi y que la CMF decidió sancionar a los ex directores de Sartor y ex gerente general. “Esto para el mundo de los negocios es también muy importante porque tiene que ver con la transparencia con la que haces tratos y negocios, por la confianza para el mercado. Eres un inversor, pones plata para una administradora general de fondos y resulta que los directores de empresa se prestan la plata entre ellos para empresas relacionadas. Tú no tienes esa información y pierdes dinero”, detalló.

Michael Clark sufre duro revés tras sanción de la CMF

“Está por verse si parte de ese dinero que reclaman muchos inversores terminaron en la bolsa… es especulación, pero parte de ese dinero pudo ser utilizado para comprar Azul Azul. Eso se tiene que investigar. Se establece la sospecha”, alertó sobre los movimientos en el mando de Azul Azul.

Lo que sí dejó en claro que Michael Clark no podrá seguir al mando de la concesionaria que dirige la U. “Ya no es una sugerencia, tiene que salir de manera temporal de Azul Azul, hay una instrucción de CMF que es la entidad que regula estas empresas. CMF intervino hace un año y con mucha convicción dijimos que le hace daño a la institución”, alertó FAT.

Incluso Tapia recalcó que hay que considerar este caso para lo que viene a futuro. Incluso reveló que el monto puede remecer al Romántico Viajero. “Son multas históricas, jamás vistas en la historia del mundo financiero chileno. El caso Sartor será sancionado por la nueva ley de delitos económicos, es una sanción administrativa de la CMF, ha sido durísima en esta sanción. La multa es un tercio de lo que costó comprar la U”, sentenció.

